新冠肺炎｜今增6宗輸入　全部已打針及帶變種病毒　多2名菲傭感染

衞生防護中心今日(7日)公布新增6宗輸入個案，全部患者均帶有L452R變種病毒，而他們全部已完成接種疫苗。其中，2人是菲律賓抵港外傭，她們曾於本港接種科興疫苗，其中一人更有血液測試陽性抗體報告。另外，今日少於5宗初步確診。



衞生防護中心公布，截至9月7日零時零分，中心正調查6宗新增個案，至今本港個案累計12130宗，包括12129宗確診個案和１宗疑似個案。過去14天則累計報告66宗個案，全屬輸入個案。

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今日新增的6宗輸入個案，首宗為42歲女子（#12130），她9月5日乘搭國泰航空CX883從美國抵港，在機場檢測時確診，她在5月曾在港接種兩劑復必泰疫苗。第二宗個案為46歲男子（#12131），9月5日乘搭國泰航空CX252從英國抵港，他在6月及7月曾在港接種兩劑復必泰疫苗。

第三宗個50歲女子無病徵（#1213２），她9月5日乘搭BA031從英國抵港，為機組人員，她在3月及5月曾在英國接種兩劑阿斯利康疫苗。另一宗個案為49歲男子（#1213４），9月3日乘搭KL819從坦桑尼亞抵港，他在8月時曾於當地接種強生在英國疫苗。

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另外兩宗個案均為菲律賓抵港外傭，分別37歲及41歲，前者（#1213３）9月5日乘搭CX906抵港時已有咳嗽等病徵，於機場檢測確診，另一人（#1213５）9月3日乘搭CX906抵港，在西營盤華大盛品酒店檢疫時確診，兩人已在香港接種兩劑科興疫苗，37歲患者更持有7月28日在香港進行的血液樣本檢測呈陽性報告。

留院8個月82歲男病人病情好轉 危殆轉嚴重

另外，已留院近8個月，今年1月22日確診入院的82歲男病人（#９９０７），病情一度危殆，之後情況轉為嚴重，屬第四波疫情最後一名嚴重的留院患者，今日終於好轉，病情轉穩定。患者居於旺角上海街678號，無外遊記錄，今年1月16日出現症徵，之後入院。現時仍有51名情況穩定病人，分別於8間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫。