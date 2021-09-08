應家柏出任國際賽馬組織聯盟主席　10月生效

香港賽馬會行政總裁應家柏將出任國際賽馬組織聯盟主席，10月起生效。國際賽馬組織聯盟表示，應家柏當選新一任主席，他將接替國際賽馬組織聯盟創會主席Louis Romanet，擔任該機構歷來的第二位主席。



馬會行政總裁應家柏 (資料圖片)

應家柏現時已是亞洲賽馬聯盟主席，出任國際賽馬組織聯盟主席後，將成為該機構首位來自亞洲區的主席。他說，十分榮幸獲選接替Romanet成為國際賽馬組織聯盟的第二位主席，「我將與各成員組織攜手並肩，應對賽馬業面對的各種挑戰，進一步推動賽馬運動發展。」

國際賽馬組織聯盟是國際純種馬競賽運動的國際性機構，主力推廣全球純種馬競賽運動，包括馬匹及運動員福利，保障及提升賽馬在全球的社會及經濟重要性。

國際賽馬組織聯盟同時選出四名副主席︰

· Jim Gagliano，美國賽馬會主席兼營運總裁，獲重選為美洲區副主席。

· Brian Kavanagh，愛爾蘭賽馬會（Horse Racing Ireland）前任總裁及卻拉馬場新任總裁，獲重選為歐洲區副主席。

· 後藤正幸，日本中央競馬會理事長兼行政總裁，獲選為新任亞洲區副主席。

· Horacio Esposito先生，拉丁美洲純血馬推廣組織（OSAF）國際事務顧問，獲選為新任第四名副主席。