福建莆田爆疫　港府隔一日始收緊回港易　或存「空窗期」播疫

「回港易」計劃自上周三（8日）起擴展至廣東省以外的地區後，福建省莆田市仙遊縣前天（10日）突出現新冠肺炎疫情。澳門政府即晚已宣布，收緊對該地區抵澳人士的檢疫要求。不過港府繼續「慢半拍」，在昨天（11日）傍晚6時許才更新名單，指該地區港人暫不能透過回港易來港。

由於「回港易」計劃全面恢復至叫停莆田市仙遊縣當中有4日「空窗期」，令人憂慮會否已有當地人來港免檢疫；即使由內地當局通告疫情起計，港府仍較澳門反應慢18小時才決定收緊回港易。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，港府要提防輸入個案，應更加緊貼內地疫情，一旦發現疫情有擴散跡象，更應擴闊暫停免檢疫來港地區，甚至追蹤早前由這些地區來港人士。



澳門政府前晚11時許宣佈，由昨天凌晨零時起，所有曾經到過福建省莆田市仙遊縣的入境人士都需檢疫。 （澳門新聞局圖片）

福建莆田累計24人中招涉Delta變種

內地媒體周五（10日）晚上7時許報道，福建省莆田市仙游縣，發現6人檢測呈陽性。源頭懷疑是一名在8月初，由新加坡入境的姓林男子，他回家後將新冠病毒傳予兒子，而他兒子再傳染同學一家。內媒昨天再報道，莆田市累計發現6宗確診、18宗無症狀感染，即24人「中招」，初步基因分析顯示屬於Delta變種病毒。

港府在昨天傍晚6時許才更新回港易計劃不適用地區的名單，顯示福建省莆田市仙游縣被列為不適用的地區。 （文件截圖）

遲澳門近18小時 始收緊防疫安排

福建省莆田市政府周五晚上，已即時將當地三個地區劃為中風險地區。澳門政府同日晚上11時許亦宣佈，由昨天凌晨零時起，所有曾到過福建省莆田市仙遊縣的所有入境人士，須在指定地點接受隔離檢疫。不過港府對此未有作出反應。

莆田市政府昨下午再將另外四個地區的風險級別提升，累計有五地列為中風險、兩地列為高風險，而港府在傍晚6時許，才更新回港易計劃不適用地區的名單，顯示福建省莆田市仙游縣，被列為不適用的地區，即不用透過回港易計劃免檢疫返港，較澳門政府反應慢18小時。

梁子超直言，港府應該「跟貼啲」疫情，盡可能與內地政府同步，「如果澳門都可以跟咁貼，點解香港唔可以？」（資料圖片）

專家︰應追蹤更早時間來自該地區人士

由於「回港易」計劃自上周三（8日）起擴展至廣東省以外的地區後，福建省莆田市仙遊縣前天（10日）才爆出新冠肺炎疫情，而港府直至今日凌晨始收緊當地仙遊縣的回港易計劃措施，換言之，至少存在4天「空窗期」有為數不明的人已從莆田市經「回港易」計劃免檢疫來港。即使由內地當局公布計起，港府仍明顯較澳門政府慢一天才回應收緊措施，況並不理想。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，港府應該「跟貼啲」，盡可能與內地政府同步，「如果澳門都可以跟咁貼，點解香港唔可以？」他認為，由於內地政府已即時封鎖爆疫「小區」，在當地的港人經回港易把病毒傳入香港的風險暫時不高，但政府必須留意當地疫情有無擴散跡象，例如當地是否有源頭不明個案，或者其他省市有無相關的傳播鏈，反映社區已出現傳播。

梁指出，疫情一旦擴散，政府不單應暫停某些地區的回港易，更應追蹤早前已由該些地區來港的人士，「起碼追14日，甚至要追蹤埋佢哋嘅密切接觸者」，才能有效堵截病毒傳入香港。

他強調，現時香港社會活動復常，人流密集，一旦有確診者走入社區，疫情可以一發不可收拾，外防輸入必須做得嚴謹。

▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼



+ 11

根據內地媒體報道，涉事的福建莆田市林姓患者，8月4日入境廈門，已於廈門指定酒店接受14天檢疫，在8月19日轉至仙游縣集中隔離地點再檢疫，8月26日回家接受健康監測。換言之，由他入境至回家長達23天，但仍將病毒傳予家人，及至9月10日才驗到陽性。

梁子超認為，該宗案值得關注，或屬潛伏期特別長的個案；亦可能是在檢疫期間受到交叉感染；又或者是其病毒只停留在下呼吸道，多次檢測亦無法找到病毒，真正感染原因有待內地政府調查。

港府表示，在更新回港易不適用名單時，除包括國家衞健委所列的內地按疫情調整的中風險地區、高風險地區外，亦會參考內地及澳門衞生部門通報的確診及感染個案，以及相關部門正式發布的資料。