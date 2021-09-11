瑪麗醫院、東華三院馮堯敬醫院遺失病人資料、藥單　涉843名病人

港島西醫院聯網今天（11日）公布兩宗遺失病人資料文件事件。第一宗事故於8月26日發生，由香港大學及瑪麗醫院共同管理的婦產科化驗室，當天發現遺失一本工作紀錄冊，當中載有815名，今年2月至8月接受服務的病人英文姓名、出生日期及身份證號碼。

第二宗事故則於昨天發生，東華三院馮堯敬醫院一名提供社區老人評估服務的醫生，於安老院舍附近公眾停車場遺失一個文件夾，當中載有一張包含28名病人中英文姓名、身份證號碼、性別及年齡的名單，以及其中24人的藥單。兩宗事故涉事文件至今未能尋獲。



由香港大學及瑪麗醫院共同管理的婦產科化驗室當天發現遺失一本工作紀錄冊，當中載有815名今年2月至8月接受服務的病人個人資料。（資料圖片）

港島西醫院聯網發言人表示，由香港大學及瑪麗醫院共同管理的婦產科化驗室，於8月26日發現遺失一本工作紀錄冊。當中載有815名，今年2至8月接受服務的病人英文姓名、出生日期及身份證號碼。

該紀錄冊用作安排化驗室日常工作，最後一次使用日期為8月24日，之後一直存放於化驗室內有待銷毀，有關範圍只限職員憑證及密碼進入。8月26日職員準備在銷毀紀錄冊前，將最近期資料輸入電腦時，發現遺失該紀錄冊。職員已即時展開搜索，但至今未能尋獲。

經初步調查，院方確認事件中涉及的病人治療不受影響，已陸續聯絡受影響人士解釋及致歉。病人如有疑問可於明日（12日）或星期一至五（早上九時至下午五時）聯絡病人聯絡組，電話是2255 1366。因應事件，瑪麗醫院將檢討化驗室工作紀錄存放及銷毀流程，並已提醒員工日後如發生類似事件要適時通報，以增加尋回失物的機會。醫院會繼續進行調查及搜索。

東華三院馮堯敬醫院一名提供社區老人評估服務的醫生於安老院舍附近的公眾停車場遺失一個文件夾，當中載有一張包含28名病人個人資料，以及其中24人的藥單。（資料圖片／陳倩婷攝）

另外，東華三院馮堯敬醫院一名提供社區老人評估服務的醫生昨日於安老院舍完成診症後準備駕車返回醫院，期間將一個文件夾遺留於院舍附近的公眾停車場。文件夾中載有一張包含28名病人中英文姓名、身份證號碼、性別及年齡的名單，以及其中24人的藥單。該名醫生返回醫院後發現遺下文件夾，即時通知部門主管並折返老人院，沿途全面搜索，惟至今仍未能尋獲。

經初步調查，院方確認事件中涉及的病人治療不受影響，已聯絡所有受影響人士解釋及致歉，並將檢討職員携帶病人資料提供外展服務的相關安排。

發言人稱非常關注兩宗事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並就兩宗事件報警，及向個人資料私隱專員報告。