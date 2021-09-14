食環跨部門屯門及青山灣打擊非法販賣海產　兩漁船負責人被檢控

食物環境衞生署今日（14日）與海事處及警方採取聯合行動，打擊在屯門避風塘海旁及青山灣海濱長廊一帶的非法販賣魚類海產活動。行動中兩艘漁船負責人，涉嫌在船隻無牌經營食物業及未獲准許售賣限制出售的食物，署方展開檢控程序，檢取相關工具及銷毀被棄置在現場的活魚及其他新鮮介貝類水產動物。



食物環境衞生署今日（14日）與海事處及警方採取聯合行動，打擊在屯門避風塘海旁及青山灣海濱長廊一帶的非法販賣魚類海產活動。（政府新聞處圖片）

食環署今日（14日）與海事處及警方採取聯合行動，打擊在屯門避風塘海旁及青山灣海濱長廊一帶的非法販賣魚類海產活動。行動中拘捕兩艘漁船負責人，署方就涉嫌在船隻無牌經營食物業及未獲准許售賣限制出售的食物，展開檢控程序，並檢取相關工具和銷毀被棄置在現場的活魚及其他新鮮介貝類水產動物。

行動中拘捕兩艘漁船負責人，並檢取相關工具和銷毀被棄置在現場的活魚及其他新鮮介貝類水產動物。（政府新聞處圖片）

署方指，今年1月至今，食環署人員就屯門避風塘海旁及青山灣海濱長廊一帶非法販賣魚類海產活動共提出5宗檢控，包括3宗拘控。發言人表示，食環署十分關注非法銷售魚類海產情況，會繼續密切監察銷售魚類海產情況及採取嚴厲執法行動。

根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。