新冠疫苗｜逾萬人打首針低位回彈　預約接種人數跌穿5000人關口

港府開放疫苗接種計劃踏入第204日，本港今（17日）共有約3.75萬人接種疫苗，當中1.1萬人是打首針，較昨日多2,400人，亦自連日來的低位回升。計劃開展以來，本港累計438.7萬人已打首針，即有65.1%12歲及以上市民已接種疫苗。

預約接種疫苗人數則現微跌，今約有4,800人於網上登記，較昨日減少400人，當中僅900人預約科興疫苗，是連續第2天跌穿千人關口。預約人數是5月16日以來，繼9月12日後，第二度跌穿5,000人關口。



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本港整體接種率未達預期，港府近日推出多項「谷針」新招。當局表示，截至今晚8時的24小時，共有約37,500人接種疫苗，較昨日增加6,800人。當中接種首劑科興的有3,800人，較昨日增加500人，打首針復必泰的則有7,300人，合共111,00人接種首劑疫苗；打第二針科興則有8,200人，注射第二劑復必泰則有18,100人。兩種疫苗在社區疫苗接種中心的接種率分別是95及90%。



本港至今累計已有65.1%合資格接種人士，已接種最少一劑疫苗，較昨日略增0.1個百分點。自疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約8,316,000劑疫苗。

昨共有5宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，1人留院觀察。

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