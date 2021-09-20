元朗男子後巷聞女性底褲　心理學家指或屬戀物癖　可靠藥物治療

網上流傳一條短片，有一名男子疑於村屋後巷位置取出一條女性內褲聞。有臨床心理學家指，行為或與戀物癖有關，屬於「異常性癖好」。他指，特殊性僻好人士並非罕見，成因之一為心理壓力，可透過藥物或行為方式作治療。精神科專科醫生亦指，戀物癖人士一般會透過衣物、頭髮，甚至人的腳等達至性高潮，若情況持續及影響生活，應盡快求醫。



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臨床心理學家張傳義指，戀物癖為異常性癖好的其中一種，他們於接觸某些物件後會出現異常性興奮。一般分為兩種程度的病態，部分有特殊性僻好人士的行為未有影響其他人，「閂埋門自己做」；而另一種則涉及違法行為，如偷竊行為等，若他們發現難以控制自己，則有需要接受治療。

他指，心理壓力為特殊性僻好的其中一個成因，可透過行為認知治療改變他們的想法、處理他們心理上壓力及宣洩方法。他指過往亦會透過行為治療，如將可惹起性興奮的物品及其他負面的情況，如嘔心氣味，同時放在特殊性僻好人士面前，以改變他們的物品的感受。

行為治療被指「不人道」

不過有關的治療方式被認為不人道，現時已甚少使用。而藥物治療亦屬於較常用的治療方法，視乎特殊性僻好人士的情況、產生性興奮的物品、頻率等，安排使用不同的治療方法。

精神科醫生麥永接指，可透過藥物或心理治療醫治戀物癖。（資料圖片）

戀物癖人士會利用死物達至性高潮 達影響生活程度需求醫

精神科醫生麥永接指，戀物癖人士一般會利用死物達至性高潮，包括內衣褲、鞋等衣物，或腳、頭髮等部位，亦會透過不同感官，如聞、觸摸物品等方法。若戀物癖人士重覆地依賴物品，更因此影響日常生活，甚至有犯罪行為，應考慮接受治療。

現時可透過心理治療，從他們的成因、持續的時間等方面入手，若情況嚴重的人士則或需要利用藥物作治療。

網上流傳一段短片，片段可見一名男子走近村屋的後巷位置，伸手入褲襠後懷疑向著牆壁解手。期間，該男子用右手取了一條女性底褲，將其放在鼻前聞。