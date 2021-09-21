中秋節｜晚市訂檯爆滿　餐飲業料生意按年升兩成半　外賣同受惠

今年中秋節遇上本地疫情有所放緩，不少市民也外出慶祝。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，大部分食肆今晚（21日）預約已滿，預計生意額按年增加兩成半，又認為在消費券帶動下，市民消費意欲明顯上升。除了堂食生意，他稱外賣平台生意，在中秋節這段期間亦有上升趨勢：「可能一年多以來，市民已經習慣咗（外賣），」



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消費券刺激氣氛 帶起零售餐飲業

黃家和指，疫情穩定，不少食肆在中秋正日晚上預約已爆滿，甚至可以做兩輪生意，預計生意額較去年增加兩成半。他稱，業界不少從業員已接種疫苗，符合特定條件可列作D類食肆：「12人一枱，仲可以擺酒席，明顯有幫助。」他認為在消費券的帶動下，社會整體氣氛不錯，市民亦願意消費，成功帶動零售、餐飲業。

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堂食爆滿帶動外賣生意再次回升

至於外賣方面，黃說較早前疫情放緩，市民外出意欲增加，令到外賣平台生意稍跌。不過，臨近中秋，外賣生意又有所回升：「可能一年多以來，市民已經習慣咗（外賣），可能因為預約唔到位，又或者有自己地方。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，不少食肆在中秋正日晚上預約已爆滿。（資料圖片）

酒樓料中秋生意較去年升1倍 惟未復疫前水平

至於已成為D類食肆的倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則指，今年氣氛明顯較去年好：「入行四十幾年，去年氣氛差到前所未有。」他稱，近日訂枱數增加，料中秋正日生意額較去年多一倍，但受防疫條例、疫情所限，訂座率、高消費食材生意額等，仍未能恢復疫情前的水平。