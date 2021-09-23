緬甸打國藥不獲承認　滯留港人經曼谷返港須打多兩針　憂健康風險

緬甸政局不穩，有當地港人今早（23日）接受電台訪問，稱近月已接種兩劑國藥疫苗，欲經曼谷轉機返港，但港方列泰國為高風險A組地區，需要接種指定認可疫苗，若要盡快成功返港，須在泰國打多兩針以符合入境資格，擔心要承受健康風險，「唔係普通溝針」，希望政府可以考慮有關情況，豁免有關疫苗紀錄要求。



緬甸政局不穩，有當地港人至今未能返港。（美聯社）

身處緬甸的港人Karen在電台表示，由於當地政局不穩，返港之路困難重重，原計劃八月底買直航機票到廣州，但是廣州突然修訂入境要求，須出發前做3次核酸檢測及1次血清測試。她表示，緬甸醫療情況差，無法做到檢測而未能成行。

Karen續指，緬甸出境航班受限，目前除緬甸航空外，其他公司的大部分航班已取消，近月未有其它航班離港，現時只預訂到往杜拜、首爾、吉隆坡及曼谷的航班。她指，原計劃與5歲兒子，經韓國返港，已買兩張機票，並預訂香港檢疫苗酒店，前後花了約5萬元，但是旅遊中介公司突然取消機票，亦無任何解釋。

冀政府豁免認可疫苗紀錄協助返港

Karen指，8月底至9月初接種兩劑國藥疫苗，計劃買機票經曼谷返港，惟港方列泰國為高風險A組地區，出發前需要接種指定認可疫苗。根據「認可疫苗接種紀錄地區名單」，緬甸非名單之中。Karen表示，如果由中風險B組地區、即首爾返港，在緬甸的疫苗接種紀錄可獲認可；但若經高風險A組地區、即泰國返港，則不獲認可。

她指，正思考應否去曼谷，但若在當地接種多兩針以盡快返港，擔心要承受健康風險，「唔係普通溝針」。她指，曾向入境處求助，對方稱已向食環署反映，將緬甸加入認可疫苗地區名單，但是未知需要商討多久，「一日未走到，我嘅安全成疑。」她指，希望政府安排「包機」返港，或豁免認可疫苗紀錄要求，「好似Nicole Kidman咁，唔係香港人，都可以豁免（檢疫）來港。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良認表示，不建議已完成兩針的市民，短期內重覆接種疫苗。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良認表示，不建議已完成兩針的市民，短期內重覆接種疫苗，在醫學上並無需要。他指，原則上轉機非入境，上述個案涉及行政措作問題，認為可向政府了解，在高風險A組地區轉機，是否代表曾於登機前21天到訪該地，目前官方網頁未有列明，有需要釐清。

▼9.22 首日即日籌擴至所有合資格人士▼

