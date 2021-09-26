新冠肺炎｜增8輸入個案包括4名菲傭　住鳳德邨19歲女抵英後確診

衞生防護中心今日（26日）公布8宗輸入個案，分別來自菲律賓、捷克、美國、西班牙等地，7人已接種疫苗，當中4人帶有L452R變種病毒株。確診個案中，4人是菲律賓抵港外傭。

衞生防護中心同時正調查一宗外地確診個案，涉及一名抵英國後確診的19歲女病人，她潛伏期曾居住的地方、工作地點中環德輔道中永安集團大廈24樓及曾去過的香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營等地，納入強制檢測公告。



衞生防護中心今日（26日）公佈8宗輸入個案。（資料圖片／羅君豪攝）

截至9月26日零時零分，衞生防護中心正調查8宗新增確診個案，至今本港個案累計12,194宗，新增個案均為輸入個案，分別來自捷克、美國、菲律賓、馬爾代夫及西班牙，7人已完成接種兩劑疫苗，4人帶變種病毒，初步確診個案則少於5宗。

3名確診菲傭同機抵港 涉9.22抵港菲律賓航空航班

輸入個案中，有4名是確診者是由菲律賓抵港的外傭，全部已分別在香港或菲律賓接種疫苗。第一宗個案涉及一名42歲外傭（編號：12194），9月22日乘PR300航班抵港，於尖沙咀華美達華麗酒店檢疫期間確診；第二宗個案涉及一名38歲外傭（編號：12197），9月22日乘PR300航班抵港，在荃灣絲麗酒店檢疫期間確診。

第三宗個案涉及一名46歲外傭編號：12198），同樣於9月22日乘PR300航班抵港，帶有L452R變種病毒株；至於最後一宗個案，涉及一名36歲外傭（編號：12199），9月22日乘5J272航班抵港，在竹篙灣檢疫中心確診，由於病毒量不足，未能化驗是否帶變種病毒。

衞生署衞生防護中心公布正調查一宗外地確診個案，涉及一名19歲女病人，居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓。（資料圖片）

抵英確診19歲女住鳳德邨雪鳳樓 居住點及工作地納強檢

另外，衞生署衞生防護中心公布正調查一宗外地確診個案，涉及一名19歲女病人，居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓。她於9月14日在香港進行檢測，結果呈陰性，並於9月16日乘搭航班BA028由香港前往英國，9月19日在英國抽取的樣本測試結果呈陽性，沒有出現病徵，較早前已於香港接種兩劑復必泰疫苗。

她曾於9月初在西貢大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營。（網上圖片）

中心初步調查顯示，她在中環德輔道中71號永安集團大廈24樓工作，公司為英聯教育顧問中心，最後上班日期為9月10日，亦曾於9月5日至6日在西貢大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方、工作地點會納入強制檢測公告。