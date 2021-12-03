校園天地｜聖公會何明華會督中學推資訊素養計劃　培育正向價值

數碼大時代產生虛假資訊流通等問題，聖公會何明華會督中學與非政府機構合辦「小學聯校 AI 技能及素養與社會智慧應用協作計劃」，培育學生的人工智能素養能力。校方於11月29日舉行示範教學，由計劃顧問浸會大學新聞系李月蓮教授講解



（內容聖公會何明華會督中學提供）



中學推資訊素養計劃 AI 時代培育正向價值

身處數碼大時代，數碼科技及人工智能技術已應用在生活各項層面，成為新一代必然接觸到的事物，但亦產生助長虛假資訊流通等問題。香港聖公會何明華會督中學聯同香港青年協會、人工智能及社會智慧聯盟（AISIA），合作推出「小學聯校 AI 技能及素養與社會智慧應用協作計劃」（下稱：計劃），透過到校課節及聯校分享活動支援本港小學，讓學生認識日漸普及的人工智能技術及相關素養，藉此裝備自身，迎接未來挑戰。

計劃由聖公會何明華會督中學、青協、AISIA 主辦，並邀得香港浸會大學新聞系李月蓮教授擔任計劃顧問。計劃為期三年，首年將支援十間小學，對象為小四至小六年級學生，開辦四個到校課節及一節聯校分享活動，冀提升協作學校的人工智能技術教學及應用水平。課題包括認識人面辨識、深度偽造（deepfake）等新興 AI 技術，培育學生的人工智能素養能力，亦會通過專題研習以 AI 支援及優化弱勢社群生活，以提升學生同理心等正向價值。

體驗深度偽造 研習支援弱勢

主辦中學於11月29日舉行示範教學，教導學生在數碼科技及人工智能的廣泛應用下，如何辨識虛假資料。課堂以曾經流傳疫情下物資短缺的新聞作例子，教導學生審核資料的來源、內容、情境、動機等要素，在資訊氾濫的時代應信任權威的消息來源。課堂亦介紹時下流行的深度偽造技術，能夠製作幾可亂真的圖像、聲音和影片，部份人將此技術應用在娛樂，或通過還原歷史人物協助教育，亦有人藉此製作知名人物的虛假影片。

在黃曉詩老師帶領下，學生即堂利用換臉軟件自製肖像，親身實踐體驗相關技術，然後討論了人工智能技術的優勢和隱患，反思 AI 對社會各個層面的影響，進一步認識科技使用者的責任和數碼公民應有的素養。

參與本次計劃的各校學生，將於最後一個課節進行專題研習，透過應用課程中學會的人工智能素養能力，把 AI 和社會智慧有效結合，改善弱勢社群的生活。

各校將選出一份最佳作品，得獎學生將獲一丹獎基金會會頒發獎項及獎學金，以支持其科創學習。

學習駕馭科技 迎接未來挑戰

聖公會何明華會督中學校長金偉明表示，新世代生於科技社會，AI 技術越漸普及，已成為生活中無法避免的環節。他認為科技無分好壞，但造成就影響取決於其使用者，若使用不當將產生隱憂，「既然學生不可以同科技脫節，就必須學會駕馭科技的正確方式」。故此學校聯同其他機構推動此計劃，希望讓學界意識到科技素養教育的重要，提早為學生做好準備。

協助本計劃的青協單位主任註冊社工陳英杰指出，學生接觸網絡資源的機會甚多，但網上充斥不同的價值觀，須學會以正確態度應對。另方面，AI 技術將漸漸改變傳統工作，若學生能提前掌握與 AI 共處的方式，學習人機協作，將有效提升未來的競爭力。

聖公會何明華會督中學近年獲認證為「AI 先導學校」，亦是青協「Project MAIL媒體及人工智能素養拓展計劃」的資源學校之一，校內人工智能、STEM 相關的教育資源豐富，同時致力協助推動香港中小學的數碼科技、人工智能教育發展。

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com 。