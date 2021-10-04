曾犯偷拍前警員出獄後再犯　稱因工作失去朋友　官指嚴重囚約4月

前警員早前因偷拍女同袍裙底而被判囚2星期。惟他在出獄後不久便再度犯案，於今年7月在美孚港鐵站用手提電話偷拍5名女子裙底，當場被捕。他早前認罪，案件今（4日）在西九龍裁判法院判刑。辯方指被告因任職警員而失去朋友，與家人發生爭執，終因壓力太大而犯案。惟他事後主動要求法庭索取心理報告，以示其有更新的決心。主任裁判官徐綺薇則指，被告在出獄後3個月再干犯同類刑案件，情節嚴重，終判其囚2個月及8星期。



一日內偷拍5名女子裙底照

被告吳世平（29 歲，無業）承認 5 項「作出有違公德的行為罪」，指他於 2021 年 7 月 9 日，在美孚地鐵站作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即用手提電話拍攝女子 X 的裙底影片；被告另在同日 4 個不同時間，於香港拍攝 3 名女子及女子 B 的裙底影片。

被告吳世平偷拍同袍服刑完畢後，出獄再犯，被判囚2個月及8星期。(資料圖片)

心理報告指重犯程度屬高等

辯方求情時指，被告任職警員時的工作壓力大，因政治、社運等問題而失去朋友，與家人更有爭執。加上，他因上一次犯案而於本年9月遭停職，自2021年初起一直沒有收入，終再犯案。雖然心理報告顯示其重犯程度屬高等，但被告早前主動要求索取心理報告，以了解自己的問題。上一次犯案時，被告亦主動向明愛尋救協肋，雖然最終因名額不足而擱置，但亦可見其態度正面及有意自我更新。

服刑完畢即犯案情節嚴重

徐官判刑時指，被告因處理壓力的能力不足而接二連三犯案，心理報告強烈建議被告接受相關輔導。雖然被告有悔意，惟其是服刑完畢後不久再干犯同類案件，情節嚴重，即時監禁無可避免。最終就5項控罪分別判囚2個月，因事件涉及不同的受害人，部份刑期分期執行，總刑期為2個月及8個星期。

案件編號：WKCC2732/2021