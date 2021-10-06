施政報告｜積極推展廿三條本地立法　政務司司長統籌打擊假新聞

特首林鄭月娥今日（6日）發表任內最後一份施政報告，她在報告初段提到「維護國家安全」，表明會積極推展《基本法》第二十三條本地立法工作，另外政務司司長會統籌打擊假新聞及保障網絡安全，確保在全面維護國家安全的任務上，執行部門「有法可用」。



林鄭月娥赴立法會宣讀施政報告。（李澤彤攝）

施政報告前言後，便展開「『一國兩制』行穩致遠」的篇章，提到「維護國家安全」，林鄭形容「要做到全面保障國家安全，特區政府還有大量要做的工作」，列出有五大範疇工作，包括積極推展《基本法》第二十三條的本地立法工作，保安局局長正參考過往的研究和資料、《香港國安法》的執行經驗及法庭相關裁決，根據香港實際情況，制訂有效和務實的方案和條文，並擬備有效的宣傳計劃。

檢視或激活現有法例 確保執行部門「有法可用、執法必嚴、違法必究」

另外，林鄭指會檢視或「激活」現有法例，確保執行部門「有法可用、執法必嚴、違法必究」，立法會已完成審議的《2021年電影檢查（修訂）條例草案》為一例，須正視的議題包打擊假新聞、保障網絡安全等，會由政務司司長統籌。

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教育局已要求學校擬訂並盡快落實維護國家安全教育計劃

報告提到，會加強防範恐怖活動和對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全事宜，其中，教育局局長已要求學校擬訂並盡快落實維護國家安全教育的計劃。政府亦會通過不同活動和模式，加強國安教育，提高市民特別是青年人的守法意識和國安意識，六支紀律部隊和兩支輔助部隊都致力加強有關工作，其中懲教署會推出「並肩同行」計劃和設立「正向實踐坊」，協助在囚青少年。

10月1日國慶日，尖東一帶已出現國旗旗海。（資料圖片／張浩維攝）

政府會進一步落實《香港國安法》第六條和經修訂的本地法例對公職人員的宣誓要求，包括剛組成的選舉委員會委員。

▼2021年《施政報告》房屋問題重中之重▼

