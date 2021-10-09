新冠肺炎｜今增8宗輸入個案　涉及3名外傭　7人已打針

本港昨日（8日）出現一宗不明源頭感染個案，涉及一名機場貨櫃站工人，本地零確診斷纜。​衞生署衞生防護中心今（9日）公布，新增8宗新冠肺炎個案，全部為輸入個案，暫時未出現與本地個案相關的確診患者。



8宗輸入個案中，有3人為外傭，其中兩名由印尼抵港的外傭於竹篙灣檢疫期間確診，病毒量低，未能驗出有否帶有變種病毒；另一名菲律賓抵港的外傭則帶有N501Y變異病毒株。



本港新增8宗確診，當中有3名外傭，其中一名45歲患者（個案編號＃12264）於9月24日由印尼抵港，乘坐GA876航班。該患者於早前開放予外傭檢疫的竹篙灣檢疫中心確診，由於病毒量低，未能驗出有否變種病毒。另一名同樣由印尼來港的36歲外傭（個案編號＃12263）病毒量低，10月3日乘坐HA876航班抵港。兩名患者均已完成接種兩劑科興疫苗。

餘下一名37歲外傭，則在10月5日乘坐5J272由菲律賓抵港，在同樣提供予外傭檢疫的荃灣絲麗酒店確診，帶有N501Y變種病毒。她在菲律賓已接種一劑強生疫苗。

本港今日新增8宗輸入個案。（資料圖片/羅國輝攝）

另外，今日確診的13歲女患者（個案編號＃12262），於10月3日乘EK384航班由巴基斯坦抵港，驗出帶有L452R變異病毒株。她是前日（7日）確診的20歲男患者（個案編號＃12256）家人。他們同行另有一名家人現於竹篙灣檢疫中心隔離，暫未確診。

另一名今日確診的1歲男童，乘EK384航班由巴基斯坦抵港，驗出帶有L452R變異病毒株。他有6名同行家人，現時全部在檢疫中心隔離。

其餘3名輸入個案則分別由巴基斯坦、印度及尼泊爾抵港。其中一名45歲男子（個案編號#12260），他已接種兩劑科興疫苗，於10月3日乘EK384航班由巴基斯坦抵港，驗出帶有L452R變異病毒株；另一名21歲男子（個案編號＃12261），10月7日由印度抵港，驗出L452R變異病毒株；至於29歲確診男子（個案編號＃12267），10月5日乘RA409由尼泊爾抵港，驗出帶有L452R變異病毒株。

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昨確診機場貨運工 未有新關連個案

就昨日確診的本地源頭不明個案，暫時未出現新關連個案。衞生防護中心表示，正積極跟進有關流行病學調查，其因排序分析確認病毒株屬於「Delta」變異病毒株。衞生署公共衞生化驗服務處會進行進一步的基因分析，以及就最近在香港確診並帶有L452R變異病毒株的輸入個案進行基因比對。