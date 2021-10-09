獅子山風球｜天文台撰網誌為改口推遲落波辯護：狂風雨帶不似預期

熱帶氣旋「獅子山」為本港帶來狂風大雨，天文台今日（9日）清晨6時40分，懸掛8號風球，其後數度公布考慮改掛3號風球，但卻一再押後，至今晚午夜，天文台再一次預計，8號風球會在維持一段時間。天文台多次「反口」引起網民熱議，取笑天文台優柔寡斷。

天文台在「天氣隨筆」發表題為《「獅子山」下風雨同路》文章解畫，指今早影響珠江口的雨帶移動較快，因此預料風力將會減弱，但「獅子山」外圍廣闊狂風雨帶在整個下午沒有大改變，情況不似預期，狂風雨帶比預料中更廣闊和持續。



八號熱帶氣旋警告信號下本港曾錄得烈風、暴風及颶風的位置。（天文台圖片）

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天文台在「天氣隨筆」中提到，熱帶風暴「獅子山」的環流頗為廣闊，在其與東北季候風的共同影響下，昨晚（8日）午夜後風力進一步上升，預料本港會逐漸普遍吹強風至烈風，西南部高地間中吹暴風。由於本港不時會受「獅子山」的外圍狂風雨帶的影響，預計會在今日維持一段時間。天文台在早上4時40分發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，並在早上6時40分發出八號東南烈風或暴風信號。

在八號烈風或暴風信號生效期間，赤鱲角、大美督、塔門、橫瀾島、大老山曾錄得烈風（63-87公里/小時），長洲曾錄得暴風（88-117公里/小時），而昂坪更一度錄得颶風（118公里/小時或以上）。與「獅子山」相關的烈風或暴風令本港出現多處塌樹個案。

與熱帶氣旋「獅子山」相關的外圍廣闊狂風雨帶（10月9日下午3時正的日本氣象廳向日葵8號衛星圖像）。（天文台圖片）

天文台指，熱帶氣旋的雨帶通常會伴隨著狂風。今早影響珠江口的雨帶移動較快，預料當主要的雨帶移離，本港的風力會稍為減弱。但自從中午開始，獅子山的外圍廣闊狂風雨帶影響珠江口，天文台亦需要發出黃色暴雨警告信號。狂風大雨在整個下午沒有大改變，影響本港的狂風雨帶較預期廣闊和持續，因此本港風力較預期遲才會減弱。

熱帶氣旋獅子山最接近香港時於香港西南約500公里掠過，成為自1961年以來離香港最遠而又需要發出八號烈風或暴風信號的熱帶氣旋。