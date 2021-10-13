警隊港島衝鋒隊周日起試用「胡椒水發射器」　指引稱不會瞄頭發射

香港警隊因應2019年反修例示威，於去年引入瑞士生產的「胡椒水發射器」，以應對騷亂及突發事件，警隊將於本周日（17日）推出為期3個月的試行計劃，由港島總區衝鋒隊前線警員在執勤時配備。

「胡椒水發射器」外型與手槍無異，可連擊四發，有效擊中7米內目標，造成皮膚刺痛、黏膜腫脹、口鼻灼熱等，效力維持約45分鐘，比傳統使用的「胡椒噴劑」更集中命中目標。警方強調新武器是為前線人員提供多一種武力制服選項，警員受嚴格指引，訓練時不會瞄頭發射，形容指引「比廠方更嚴謹」。



香港警隊因應2019年反修例示威，於去年引入瑞士生產的「胡椒水發射器」，以應對暴亂及突發事件，警隊將於本周日（17日）推出為期3個月的試行計劃。（盧翊銘攝）

+ 7

警隊各前線防暴單位已獲發「胡椒水發射器」，基於港島區有較多「酒吧鬧事」案件，警隊首選港島總區衝鋒隊試行「胡椒水發射器」，由本周日（17日）至明年1月15日期間，總區4部衝鋒車各配備「胡椒水發射器」及操作員，以提升行動效能，迅速處理突發事件，警隊會在3個月後檢討，研究是否擴大至其他部隊應用。

效力大約30至45分鐘消散

「胡椒水發射器」由瑞士生產，槍管位置呈橙色，意即屬於低殺傷力武器，可連續發射四發「胡椒水劑」，有效距離7米，手槍可射出紅點輔助瞄準，室外及室內均可使用。被擊中目標會感到刺痛、黏膜腫脹、眼睛閉合、咳嗽、皮膚及口鼻灼熱，及感到作嘔等，胡椒水具有藍色染料會殘留身上，效力大約30至45分鐘消散，不會造成永久傷害。

「胡椒水發射器」外型與手槍無異，可連擊四發，有效擊中7米內目標，造成皮膚刺痛、黏膜腫脹、口鼻灼熱等，效力維持約45分鐘。（盧翊銘攝）

發射辣椒油樹脂不具穿透性

根據警方示範，警員會先向目標人物作出警告，當屢勸無效會朝身體中央發射「胡椒水劑」，5米外的「假人」被擊中產生巨響，一度搖晃，藍色水劑濺上面部，警方表示，如果當刻未能即時制服目標，會視乎威脅程度，有可能多射一發，當成功制服後，會將目標帶離現場，移到通風位置，用大量清水協助清洗，建議被擊中者盡量放鬆，做深呼吸以減低傷害。

警察機動部隊訓練學校警司袁永康表示，「胡椒水發射器」會掛在警員的左胸前，屬弱手位置，與右邊腰間的手槍分開，發射器擊出的辣椒油樹脂並非實物，不具穿透性，對身體沒有傷害，雖然廠方指出可以射擊頭部，但警方訓練時只可瞄軀幹發射，警員開槍後須向上司匯報。至於「胡椒水發射器」價錢、採購數量，及最短安全發射距離等，警方以行動細節為由未有透露。

比「胡椒噴劑」更集中

警方現時已配備「胡椒球發射器」及「胡椒噴劑」，被問到為何仍要引入類同武器時，袁永康解釋，新武器是為前線警員提供多一個選項以制服目標，並解釋「胡椒水發射器」比「胡椒噴劑」更集中，受天雨影響較低，而根據武力指引，「胡椒水發射器」與「胡椒噴劑」定位一樣。

假若目標人物沒有手持武器，警方會否使用「胡椒水發射器」？袁永康指出「未必一定唔用」，重申警員會視乎受威脅程度作出對策，「如果係細粒嘅女同事，面對6呎高，幾百磅嘅大漢，當其他武器制服唔到，就會用胡椒水制服。」警方亦會就公眾活動作出風險評估，再決定是否使用「胡椒水發射器」。