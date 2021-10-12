圓規風球｜超市貨架清空　街市豆苗貴五成市民照掃貨：打風嘛

熱帶氣旋「獅子山」剛剛離去，本港隨即迎來另一個熱帶氣旋「圓規」。天文台預料下午4至6時考慮發出八號烈風或暴風信號。

不少市民昨晚起已經將各區的超市、街市掃購一空。記者今日在荃灣區街市視察，上午十時起已經人頭湧湧，不少街坊都自備手推車掃貨。家住附近屋苑的陳女士指，昨晚家附近的超市一早被掃購一空，而家中已經沒有食物儲備，於是一早前來為一家四口購買口糧，她指打風天通菜、白菜仔都貴了近一倍，「無辦法，打風呀嘛！」

而不少蔬菜的價格確實較平時貴，街市菜檔檔主黃太說，因為打風不少菜入貨價錢貴了一倍，例如皇帝菜、通菜、豆苗等都要加價，「豆苗平時賣40元一斤，而家要60元一斤！」



▼10月12日上午市民到街市掃貨▼



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楊屋道街市今日從早開始已經人頭湧湧，不少街坊一早就前來買菜，為打風做準備。住附近屋苑的陳女士說，昨日丈夫收工時，附近的超市「啲嘢被搶曬」，而家中因為上次打風已經沒太多儲糧，因而一早就前來搶購，希望為未來3至4日一家四口的食物做準備。

她指，自己平時都在這裡買菜，而今日的價格貴過平時，「啲通菜以前係10蚊一札，今日要20蚊！不過打風嘛，都要買。」

陳太和丈夫亦指蔬菜價格比平時貴，不過肉類就未有漲價太多，今日花了約500元購入食物，當中有約200元用來買牛肉，「諗住打風時打邊爐。」

街市豬肉、牛肉、凍肉及丸類等價格則沒有太多變化，但檔主指客流量就比過去多兩成左右。蔬菜的價格因為打風入貨價上漲，經營蔬菜檔的黃太就表示，皇帝菜、通菜、豆苗來貨價已經貴了一倍，但自己為了做熟客生意並沒有加價太多，「豆苗來貨都貴了五成，平時40元一斤，而家要60蚊斤！」