康宏環球高層與證券公司經理　配售股份串謀訛騙　囚5至7個月

康宏環球三名前高層涉於康宏發行債券時，假裝安排一間證券公司處理配售，但實際上由一間與康宏有關連的公司負責，該關連公司再收取近5000萬元。三名前高層和證券公司的總經理早前分別被裁定串謀詐騙等3罪成，案件今（16日）在區域法院判刑，4被告被判囚5至7個月，其中兩人准緩刑。



四名被告：麥光耀（44歲，康宏前行政總裁）、陳麗兒（46歲，女，前首席財務總監）、黃淑安（40歲，女，前經理），李易明(48歲，鼎成證券有限公司總經理)，同被控1項串謀詐騙，指他們於2014年6月1日至2017年4月27日期間，欺騙康宏理財控股(康宏前稱、下稱該上市公司)和其董事局，在康宏理財控股發行債券時，訂立看來是委聘鼎成證券作為配售代理的協議，隱瞞康宏證券投資服務有限公司(下稱康宏證券)，才為實際配售代理。首三名被告另被控1項串謀詐騙罪，指2014年6月1日至2016年1月31日期間，就隱瞞康宏證券才為實際配售代理一事，串謀詐騙港交所。各人的判刑如下：

首被告：麥光耀被判囚7個月，禁止在3年和2年內，出任公司董事；

次被告陳麗兒被判囚5個月，緩刑18個月，禁止在2年內，出任公司董事；

第三被告黃淑安被判囚4個月，緩刑18個月，

第四被告李易明被判囚5個月。

鼎成被聘為代理 實際配售康宏負責

案情指，首三被告於案發時都為康宏高層，麥更間接持有康宏證券的股份，因此康宏證券是與康宏有關連的公司。於2014年7月至2015年1月間，康宏4次發行配售債券，麥曾在開會討論由康宏證券作為配售代理，但未有結論。鼎成後來被委聘為代理，康宏證券則為分配售代理，惟實際配售由康宏證券進行，而非鼎成。康宏支付逾5100萬元佣金予鼎成，鼎成則支付當中的4960萬予康宏證券。控方指，相關安排涉及利益衝突。

官認為行政總裁明知而不作披露

區域法院暫委法官王興偉早前裁決時，直指首被告麥光耀為事件的始作俑者，認為他作為康宏行政總裁，毫無疑問知悉實際上康宏證券才是真正配售代理。另他作為該上市公司執行董事及集團主席財務總監，在明知而沒有就涉案關聯交易作出披露，麥絕對是責無旁貸，並肯定蓄意隱瞞。

其餘被告亦明顯知情

至於被告陳麗兒、黃淑安，據兩人的WhatsApp 對話，王官肯定她們是清楚知悉鼎成只是被用作幌子，藉以掩飾康宏證券與該上市公司之間達成關連交易的事。她們在「半推半就」下參與安排鼎成與該上市公司簽訂配售協議是不爭的事實。雖然沒有證據顯示她們亦有參與安排鼎成與康宏證券的分配售協議，但明顯知悉有關委聘。

李明顯配合勾當

關於被告李易明，他是代表鼎成全程負責處理涉案債券配售事宜的人，他必然清楚麥對於售代理及分配售代理安排的真正用意。在這情況下，李仍與其他被告接洽及處理債券配售事宜，其意圖為配合其他被告當時正進行的勾當，即隱瞞該上市公司與康宏証卷之間的關連交易。

案件編號：DCCC 657/2019