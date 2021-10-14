啟德醫院工程沉降停工　工程師：至少停1.5個月　補救有誤或再沉

醫院管理局昨日（13日）公布，啟德發展區新急症醫院工程於颱風期間出現沉降超標，地基工程需即時停止，之後會在確保安全後才復工。有土木工程師表示，預料需停工至少一個半月至兩個月，在補救措施發揮作用後，才能批准復工。對於會否令醫院延遲啟用，他表示現時資料過少，難以判斷，不過有部份工序確可靠工人加班追回進度，只是成本同樣會推高。



過往有部份工程獲批復工後，再度出現沉降超標而停工，他表示補救方案背後都有一些假設預計之後的沉降情況，倘若假設與實際情況有異，就有可能再現沉降，但相關情況較少見。



啟德發展區新急症醫院工程地點內的四個監測點，在早前颱風及暴雨期間錄得沉降記錄超逾25毫米的預設停工指標，相關地基工程已即時停止。醫管局又指，香港兒童醫院及觀塘繞道等周邊構築物及公用設施，同樣錄得低於預設安全指標的輕微沉降，但仍符合工程項目的預設安全水平。

翻查資料，啟德發展區新急症醫院的地基、挖掘和橫向承托工程及地庫挖掘的工程合約，由惠保（香港）有限公司負責，工程合約造價逾35億港元，該公司於2018年9月預訂工程今年第三季竣工。不過根據該公司去年第三季的季刊，工程相當繁複，被其他隧道工程、公路工程等包圍；由鄰近消防局和兒童醫院等。惠保總經理（工程合約）楊頌禮於季刊內表示，希望今年第四季竣工。

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資深土木工程師黎廣德認為，由於需要灌漿補救，是次沉降或與地盤施工失誤有關，並非一般的自然沉降。他續稱，這類大型地基工程一般在工地下會挖掘大洞，之後在洞邊建擋土排樁，假如打摏穩固就可抵擋暴雨，防止水土流失，但現時排樁或不夠穩固，受暴雨影響下泥土流失嚴重，引致沉降。他表示，旁邊兒童醫院等建築物都出現沉降，擔心不平均沉降會影響建築。

另一名資深土木工程師倪學仁表示，現時需先查明沉降原因，既然現場有監測點，又有相關數據，相信大約兩周可查明因由。他續稱，之後需設計修補方案，之後再由各方認同，才可開展修補，例如灌漿後要監測能否阻止水份流入，做防水測試等。他指，需要評估恢復工程後，對鄰近建築物的影響，亦要預測之後的沉降情況，認為需至少一個半至兩個月後才能復工。

輕鐵天榮站於2018年曾錄得沉解超標，毗鄰的發展商住宅工程項目須停工，之後雖然曾放寬沉降停工指標，但復工後又再度超標，最終停工指標由最初的20毫米，接連放寬至150毫米，才令工程復工，事件飽受批評。問到是次工程會否出現同類情況，倪學仁表示，工程上有方法預計沉降，但方法都包括一些假設，當情況與實際有差異，就會繼續出現沉降，不過一般而言，重複出現誤差的機會較少，只要補救得宜，未必會再沉降超標。至於工程最終會否延誤，他表示部份程序有方法趕回進度，但一般需更高成本，例如要工人加班。