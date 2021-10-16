邱騰華稱將重啟版權修例諮詢　不排除因應國安法加插細節

不少初創企業重視新產品及技術是否得到保障，商務及經濟發展局局長邱騰華今日(16日)在電台節目表示，本港的《版權條例》落後超過十年，當局必須做「保底」工作；未來會以2014年的草案版本作藍本，但強調「起點唔代表係終點」，不排除會因應港區國安法加插細節，但要參考現時實際發展，及再向各界人士諮詢。



商務及經濟發展局局長邱騰華今日（16日）在電台節目時表示，本港的《版權條例》落後超過十年，現時執行法例時出現不適用的情況。（資料圖片）

《版權條例》落後超過十年 未來會重啟修例

邱騰華表示，本港的《版權條例》落後超過十年，現時執行法例時出現不適用的情況，「綁手綁腳」，當局必須做「保底」工作，修訂法例。他又認為，新法例有助保障版權持有人，可以鞏固香港的營商環境。

他指，過去曾經兩度在立法會進行版權修訂條例二讀，但同樣受立法會「拉布」影響致胎死腹中，但過去兩年港府完善行政立法關係，相信現時是好時機再推修例；未來會以2014年草案版本作為藍本，但強調「起點唔代表係終點」，不排除會因應港區國安法加插細節，但需要參考現時實際發展，及再向各界人士諮詢。

強調修例會尊重二次創作自由

過去政府推動修例被坊間稱為「網絡廿三條」，對於有聲音擔心修例會阻礙二次創作，邱騰華指出，草案會對合理的戲仿、諷刺等作品，在合理情況下豁免；強調法例既要保護版權持有人的權益，亦要尊重表達和創作自由。