渣打馬拉松｜跑道帶來正能量　柏金遜症跑手：跑完唔再係病人

渣打香港馬拉松暫停一屆後，今日（24日）復辦。除了一眾精英跑手外，亦有不少弱勢朋友參賽，藉長跑發放正能量。59歲的陳女士自995年確診柏金遜，但她仍然堅持跑步，更在跑步中找到樂趣，今年已是第二年參賽：「跑完有種感覺，好似自己無病咁，好輕鬆。」



柏金遜患者陳女士指，跑步令她信心大增，「好似唔再係病人咁。」 （王潔恩攝）

偶爾連站立也困難 一跑步就精神

陳女士是柏金遜病人，她在1995年已確診，今日她與其他柏金遜病人一同參加10公里賽。她說，有時候連站立都難，但一跑步就覺得精神。她坦言，自患病後，曾學過健康舞、瑜伽及太極等，但覺得跑步感覺最好，令她信心大增：「好似唔再係病人咁。」

陳女士指，每天都要食藥6次，但食藥後身體常會不自主抽動。不過，倘不吃藥，她便難以出門：「如果唔食藥，行都唔識行，仲差過人哋中風。」她今年已是第二年參加馬拉松：「跑完有一種感覺，好似自己無病咁。」

每天都要食6次藥，如果唔食藥，行都唔識行，仲差過人哋中風，但跑完跑有一種感覺，好似自己無病咁。 渣打馬拉松2021參賽者陳女士

俊輝（左）慨嘆政府沒有任何資助給予殘障運動員。（雲嘉晉攝）

視障跑手完成全馬賽事 堅持練習惟嘆政府欠支援

另一邊廂，俊輝是視障人士，作為兼職運動員的他同時有一份正職工作。為了跑步，有時說在五時起床，到馬場練習後才上班工作。他慨嘆政府沒有任何資助給予殘障運動員，在疫情下不少大型比賽都被取消，形容為「有雞先有蛋」（有成績才有資助）的資助計劃難以達到其標準，對於運動員來說無論在表現或心理上都有重大影響。

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