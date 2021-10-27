優才小學前校長涉盜逾千萬被捕　校董會消息：疑偽造不存在帳目

直資「一條龍」學校、優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏，涉「盜竊」逾一千萬元被警方拘捕，正保釋候查。

校監李汝大接受《香港01》訪問，形容主責與內地發展、籌辦民辦學校項目的聶敏「可能係有啲嘢無申報或者未曾申報」，校方5月發現問題並交由律師報警跟進，至今無發現有其他教職員牽涉其中，重申學校運作正常、財政健康，「無任何經濟或財政上問題」。

有校董會消息人士向《香港01》表示，校方看報道才知悉聶敏被捕，正草擬聲明交代事件。他透露，聶敏原來職務包括校內建設及內地發展項目，但因內地發展項目由獨立公司負責，與是次案件涉款無關。他稱，事件是校方發現有人擅取內部財政資源，懷疑有人偽造單據，令帳目上出現「不存在」的項目及工程，故交由律師報警處理。

聶敏則透過發言人回覆，稱事件已交律師處理，暫不便回應。



優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏，涉「盜竊」逾一千萬元被警方拘捕，正保釋候查。

《香港01》今年5月率先獨家報道，優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏突然請辭，而校董會向家長發通告，臚列聶敏涉違反教職員專業操守、行為失當、財務管理混亂、缺乏交代。通告指校方5月初發現部份單據異常，初步調查後交警方處理，並向教育局報告。

警方昨晚（26日）證實，本月20日在將軍澳區拘捕一名43歲姓聶男子，涉嫌「盜竊」，已獲准保釋候查，11月中旬報到。案情指，疑有人在2018年9月至今年4月期間以虛假理由批出及提取該校款項，涉款約1,060萬元。

優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏。

校監李汝大：「可能係有啲嘢無申報或者未曾申報」

優才（楊殷有娣）書院校監李汝大今日（27日）回覆《香港01》，指案件已交由警方調查，暫無聽到消息要求校方作進一步協助，據他所知無其他教職員牽涉其中。

李汝大透露，聶敏為內地商談籌辦民辦學校項目負責人，「因為主要聯絡內地項目嘅係聶老師，佢係負責最大部份，落手落腳做」，但因他本人未有直接參與，不清楚細節。他估計，聶敏「可能係有啲嘢無申報或者未曾申報」，而校方5月發現問題後，交由律師報警跟進。

校董會消息：疑有人偽造單據 出現「不存在項目或工程」

對於有報章估計案件涉內地辦學發展項目，校董會消息人士接受《香港01》訪問時斷言否認，強調「今次嘅錢完全同內地辦學無關係」，並稱校方正草擬聲明回應，料今日或明早公布。

消息人士透露，聶敏原來職務包括內地發展及校內建設項目，而內地發展項目另設獨立公司負責，「帳目分得好清」，加上受疫情等因素影響，內地辦學合作數年前已暫緩，重申涉案的逾千萬款項與內地辦學項目無關。

係有內地辦學計劃，但係成立咗另一間公司，獨立於學校，而且已經暫緩咗幾年，唔係半年前嘅事，唔會混埋兩邊嘅錢......案件係涉及學校內部財政問題，一發現係幾日內報警。 優才（楊殷有娣）書院校董會消息人士

消息人士重申，是次案件是學校發現內部財政資源帳目出問題，包括疑有「不存在」項目或工程，懷疑有人偽造單據，故校方在發現的數天內已交由律師報警處理。

優才（楊殷有娣）書院小學部校長聶敏。

聶敏透過發言人回覆，稱事件已交律師處理，暫不便回應。

校董會設委員會調查 研檢討改善方法

李汝大重申學校運作正常、財政健康，「無任何經濟或財政上問題」，而校董會為事件成立的委員會正檢視事件，並研究如何改善，避免同類情況再現。至於小學部校長職務，事發後由副校陳偉傑署任，任期至2022年2月底，李汝大稱，校方正聘請新校長，相信「2月底之前校董會會處理。」

教育局發言人指，警方正調查優才書院小學部前校長個案，故教育局不會評論。(李澤彤攝)

教育局拒評個案 但若干犯嚴重罪行或嚴重失德可被除牌

教育局發言人回覆，指因警方正調查個案，教育局不會評論。教育局強調非常重視教師專業操守，會按既定程序跟進所有涉嫌違法失德個案，如證實有教師干犯嚴重罪行或有嚴重失德行為，教育局會取消其教師註冊資格。