港鐵小蠔灣車廠首3期申建56幢住宅涉1.5萬伙　公營房屋佔4280單位

去年《施政報告》提到，已就港鐵小蠔灣車廠用地上蓋發展制訂了分區計劃大綱圖，預料可在中長期提供約2萬個單位。港鐵近日終於就有關規劃向城規會提交申請，計劃將會分四期發展，第一至三期會首先動工，涉及56幢住宅大樓，合共能提供1.5萬伙，4,280伙屬公營住宅單位，最後一期則全部撥作公營房屋發展，涉及6,200個單位。

根據設計大綱，分別有20多幢向海和背靠北大嶼山公路，預料鄰近第4期的7幢發展密度較高的住宅屬公營房屋，鄰近公路，相信會比較嘈吵，但最高有45層，有機會能遠眺海景。



港鐵提交城規會的文件顯示，小蠔灣車廠上蓋將會發展56幢私人住宅和及資助房屋樓宇，提供約1.5萬個單位，當中4,280伙屬公營住宅單位，住用總樓面面積合共約104萬平方米。

項目將會採用台階式設計，提供公共交通、社區等設施，包括新設鐵路站的車站大堂、公共交通交匯處、住宅發展附屬的泊車和康樂設施、總樓面面積達3萬平方米的購物商場、2間小學、1間中學、4間幼稚園及社會福利設施。港鐵申請將非住用總樓面面積限制放寬4,500 平方米，讓4間幼稚園日後能作商業營運。

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文件又首次披露規劃設計細節，56幢住宅單位包圍整個平台，當中接近一半向海，預料會有海景，另有廿多幢背靠北大嶼山公路。文件未有指明公營房屋所在的位置，惟平台將會以階梯式發展，面向公路、鄰近政府維修廠的樓宇高度訂於主水平基準以上154至168米，最高有45層，發展密度較高，而且該區鄰近將作公營房屋發展的第四期，相信該7幢樓或會是公營房屋目標。雖然單位遠離海邊，但由於較臨海的住宅高，高層住戶仍有機會可遠眺海景。

文件又顯示，新發展將沿平台北面提供園景海濱步道、設有中央公園，能連接購物商場和各項公共交通設施，擬議的單車徑及架空天橋，亦會連接日後東涌新市鎮擴展的東涌東之海濱長廊，連繫整個東涌社區。

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同樣是上一份《施政報告》提及的大坑西邨重建亦再有進展，平民屋宇有限公司及市建局近日向城規會提交重建文件，冀能放寬地積比率至8.24倍，現時的8幢樓宇清拆後，亦會重新興建8幢住宅，分為兩個不同地盤，其中一個地盤佔兩幢，餘下6幢則會在另一個地盤興建，預料合共能提供3,347個住宅單位，當中1,300伙將用作重置現有租戶，其餘下2,000伙則由市建局發展港人首置盤。

另外，養和醫院亦就其位於筲箕灣阿公岩村道的東區醫療中心「李樹芳樓」，申請改用作醫院用途，增加最多於160個病位和其他醫療配套設施。養和表示，將會以天橋連接在同一條街、將於明年落成的「曹延棨院」，兩幢大樓合組後，將能提升東區醫療中心的服務質素、讓養和能發展最先進的專科癌症治理服務，以及令養和醫院有能力為港島東區加強其基層醫療和24小時門診服務。