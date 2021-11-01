王無邪黃永玉等大師作品雲集水墨畫展　黃玉郎跨界畫作率先睇

水墨畫千變萬化，亦展現中國傳統與當代藝術精粹，由藝育菁英基金會主辦的「全球水墨畫大展」踏入第二屆，將展示500幅徵集自全球逾15個國家及城市的水墨畫作，包括水墨大師王無邪、當代藝術家林天行等作品，而近百歲高齡的藝壇大師黃永玉亦有參展，另亦包括漫畫家黃玉郎的跨界別作品。

大會今日(1日)起至下周二（9日）於土瓜灣雲峰畫苑進行預展，率先展出近40幅水墨精選作品讓大家先睹為快。大會同時預告，正式展覽將於今年聖誕節當天(25日)揭幕，並一連28日於香港中央圖書館展覽廳全館展出，免費入埸。



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「全球水墨畫大展2021」今日舉行預展開幕活動，多位參展的藝術家出席。(陳淑霞攝)

徵集全球近3000幅作品 王無邪《大江十七》林湖奎《戲雪》公展

「全球水墨畫大展2021」由藝育菁英基金會主辦，大會於全球超過15個國家及城市徵集近3000幅作品，並精選約500幅水墨畫作公開展示，包括「新水墨運動」先鋒、著名畫家王無邪的《大江十七》、林湖奎的《戲雪》等，另擅於彩墨畫創作的當代藝術家林天行、以及著名藝壇大師黃永玉亦有作品參展。

黃玉郎當代水墨作品 總結其從藝40年成果

漫畫家黃玉郎亦特別跨領域，創作一幅當代水墨作品，總結從藝40年的成果。今屆展覽亦與香港都會大學合作，將傳統水墨畫揉合現代科技，將現代與傳統共冶一爐。

策展人郭浩滿：冀未來可走進內地交流

雲峰畫苑董事長、全球水墨畫大展策展人郭浩滿指，水墨代表中國五千年文化，亦融合中外碰撞及交流，創產出有別於內地的獨特風格，他指，期望今次展覽續將國粹發揚光大，他透露，除獲政府提供場地外，特首林鄭月娥亦會出席12月的開幕典禮，另亦獲香港文聯支持，未來可望走進內地交流。

郭浩滿指，期望今次展覽將國粹發揚光大。(陳淑霞攝)

香港故宮文化博物館館長吳志華致辭時則指，今次的畫展結合水墨傳統及新科技，亦大力推動本港水墨交流及走出國際，滿載文化意義，他又謂，香港要參與內地發展，在十四五規劃下，香港要成為中外文化國際交流中心，香港故宮博物館肩負這個任務，期待與大會「一齊走出去」。

預展今開鑼 正展聖誕正日中央圖書館揭幕

大會今日舉行預展啓動禮，中聯辦宣傳文體部處長彭婕及香港故宮文化博物館館長吳志華亦有出席，今日(1日)起至下周二（9日）於土瓜灣雲峰畫苑，率先展出近40幅水墨精選作品讓大家先睹為快。

大展將於今年聖誕節當天（25日）揭幕，並一連28日於香港中央圖書館展覽廳全館展出，主題分為人物、花鳥、山水、動物及當代5大範疇，公眾可免費入場，期間亦設水墨名家講座及即場示範，另會舉辦大師導賞團。