曾禁錮強姦女網友判囚14年男子　認強姦另一女網友　共須服刑18年

無業漢在網上先後認識兩名女網友後，分別誘使她們到其家，涉嫌對她們大肆非禮並強姦她們，當中亦涉用性玩具，及用火機燒熱刀燙其中一名事主的大腿等，亦曾把一名事主禁錮在家數天。無業漢早前已就其中一名女事主的案件中被定罪及判監14年，至於涉及另一名女事主的強姦案，則上訴得直，案件須發還從審，但無業漢在開審前一刻又改口認罪，今就涉另一女事主的強姦案被加監4年，總刑期18年。



被告過往有7項包括非禮等案底

被告張子康，31歲，在兩事件中共被控4項強姦、1項猥褻侵犯、1項非法禁錮、1項襲擊他人致造成身體傷害及搶劫共8罪。控罪指他於2016年12月10日及14至17日期間，在屯門龍門居住所中，非禮及強姦女網友X(當時20歲）一次，及強姦女網友Y(當時26歲）3次。被告就涉及Y的控罪已被判入獄14年，法庭今只處理他向侵犯X的控罪。

庭上亦透露被告有7項案底，包括非禮和與16歲以下女童非法性交。

被告張子康過往已有7項案底，包括非禩及與未成年少女發生性行為。（資料圖片）

事主X被眼罩矇眼膠帶索頸及手

涉及女事主X的案情指，被告透過Facebook認識X，兩人相識後未有見面，至2016年12月10日，被告向X發訊息稱想聘用她看舖數小時，X答應，並按時到被告屯門龍門居的住所。惟X跟從被告入房後，遭被告用膠帶箍頸及綁手，以及用眼罩矇眼。期間，被告迫X脫下衣服，把性玩具放到X的私處。

脫下安全套強姦X

被告又迫X替他口交，繼而把她強姦。被告曾有使用安全套，惟之後又脫下，並繼續強姦X。X被姦後獲准到浴室清洗，然後離開。X離開單位後，即把事件告知男友及報警。被告於同月22日被捕。他在警誡下稱，在X同意下和對方性交，期間有使用性玩具。

官稱對事件對事主X是恐怖經歷

法官今判刑時指，被告在案中有預謀犯案，誘騙X到他的住所。期間，X被綁和矇眼，亦遭威嚇，是恐佈的經歷。此外，被告亦迫X口交，被告強姦X時曾脫下安全套，令X更為惶恐，擔心因此懷孕和染上性病。

法官續指，上訴庭於去年12月已頒就涉及事主X的兩罪上訴得直，案件需重審。但被告有逾10個月考慮，都未有在重審後即時認罪，至開審前一刻才決定認罪，令X擔心或需作供。法官最終就被告是次承認的兩罪，判囚8年半，當中4年的刑期，與涉及Y控罪的14年刑期，分期執行。故其總刑期為18年。

事主Y被禁錮期間被姦3次

至於涉及Y的案情，則指被告在該控罪期內曾誘Y到其住所後，並對Y大肆非禮，並曾用火機燒熱刀燙Y的大腿，又先後強姦Y達3次。期間Y被禁錮在被告家中4天，Y曾以口型向被告父親求救，但遭被告攔住。被告的父母曾勸他放走Y，被告拒絕。

2018年審訊中途改認罪

案件於2018年開審，被告起初否認控罪。他在事主Y作供一天後突然改認控罪，但之後又想改口，但不獲法官批准。法官最終就他承認的強姦和非法禁錮等7罪，判囚18年。而在該案中，X未有作供。

被告提出上訴，上訴庭去年底裁定就涉及事主X的兩罪，上訴得直，該兩罪需重審。案件排期至上周四(28日)重審，並曾就被告口供應否呈堂有爭議，被告最終於昨(1日)認罪，並在今天處理答辯。

案件編號：HCCC329/2020