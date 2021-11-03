M+博物館周五起開放網上預約參觀系統　無預約人士須在現場等候

位於香港西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+，將於下周五(12日)開幕，首年公眾免費入場。官方今(3日)宣布，可於後天(5日)起，在網上預約參觀博物館及參加免費開幕節目，第一階段將開放預約首兩星期的參觀時段。M+發言人又表示，無預約的訪客或可參觀M+，「但何時能進入博物館要視乎當時館內人數而定」，強烈建議訪客到訪前進行預約登記。



M+精選展品率先預覽：



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M+表示，博物館將提供網上指定時間預約服務，以確保訪客能有序入場參觀。公眾可於2021年11月5日上午10時起，在西九文化區網站、M+網站，或透過「西九文化區」手機應用程式預約開幕後首兩星期（即2021年11月12日至28日）的參觀時段。一連串開幕節目亦將同時在M+網站及「西九文化區」手機應用程式開始接受預約。

M+早前宣布，從開幕日起計12個月內，所有持有效身份證明文件的香港居民可免費參觀M+展廳展覽。為答謝各界對博物館的支持，M+宣布將有關安排擴展至所有訪客，特別展覽和節目，以及戲院放映須另外購票。

M+博物館將於下周五（12日）正式開幕登場，香港居民首年免費進場。(資料圖片)

M+又表示，由於開幕初期參觀人數較多，M+強烈建議訪客到訪前預約，並於指定時段抵達博物館。在繁忙時段，訪客或須稍候片刻才能進入博物館或其展廳。無預約的訪客或可參觀M+，但何時能進入博物館要視乎當時館內人數而定。六歲或以下的小童毋須預約，可隨同已預約人士進場。若訪客已成功報名參加M+開幕節目，則毋須另行預約進場，只須在進入M+大樓時出示節目確認電郵。

M+會員和贊助人可全年無限次參觀博物館，毋須預約，憑出示會員證可使用專用通道進入博物館。M+歡迎公眾加入M+會籍計劃，透過贊助、捐贈和成為贊助人支持博物館的發展。翻查官網顯示，M+會員分三級制，會籍年費介乎300元至1200元起不等，其中12至17歲或全日制學生年付300元，即可無限次進場，普通會籍年費則為600元。