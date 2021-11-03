MIRROR成軍3周年見面會　300麥當勞叔叔之家捐款人獲邀出席

本地男團MIRROR（3日）成軍3周年的日子，並於九展舉行一連三場「MIRROR Be 3 Party」，吸引一眾粉絲們全日留守展場等候說一聲生日快樂，場內場外非常熱鬧。麥當勞表示，成軍三周年的優先場見面會，麥當勞亦特意安排超過100位員工參與慶祝活動。



首場則為早前在麥當勞app為麥當勞叔叔之家的病童及其家人籌款而抽出的300名善長。



MIRROR成軍三周年的優先場見面會，麥當勞亦特意安排超過100位員工參與慶祝活動。（麥當勞提供）

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100麥當勞員工抽中出席 媽咪級員工：女兒也羨慕

其中有約200人參與的見面會優先場，觀眾有超過一半為麥當勞前線員工，其中有作為媽媽的大埔昌運餐廳員工的Stella說，一向都留意MIRROR，尤其喜歡團中有「教主」稱號的盧瀚霆Anson Lo和熱播劇中的角色田田之稱的呂爵安Edan，就讀中二的女兒亦十分羨慕可以來替MIRROR慶生，並特別帶了應援物支持他們。

現場所見，優先場的員工大部分可近距離與MIRROR成員見面，表現興奮，MIRROR於台上大玩大電視遊戲及切蛋糕，更為成團唱生日歌祝自己「生日快樂」。

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MIRROR指，成軍紀念可以參與慈善見面會更別具意義，令他們排練和演出時更加落力，另外，明日（4日）起，位於金鐘海富中心的旗艦 MIRROR 主題餐廳、銅鑼灣 SOGO、銅鑼灣翡翠明珠廣場、尖沙咀重慶大廈及旺角百老匯大屏幕觀看三週年主題曲「All in One」的 MV。