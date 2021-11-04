中電再派8000萬消費券　低用電量等合資格戶有100元　明年1月發放

新冠疫情緩和，但經濟仍未完全復甦。中電今日（4日）公布，透過中電社區節能基金撥出約2.2億元援助有需要人士，包括再度推出8,000萬元中電消費券，明年一月向近80萬個家庭，包括低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠客戶及1萬個劏房住戶，每戶派發總值100元的消費券，帶動本地消費及支援弱勢社群。



中電宣布，明年將透過中電社區節能基金撥款約2.2億元，援助有需要人士，鼓勵市民減碳節能及提振經濟。（勞敏儀攝）

80萬家庭受惠 包括低用電量住宅戶及劏房戶

中電第二年推出「中電消費券計劃」，明年再撥款8,000萬元，涉及近80萬個家庭，包括低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶及1萬個劏房住戶，每戶派發總值100元的中電消費券。明年1月中電會將把消費券寄給受惠客戶，劏房戶的消費券則經由和中電合作的社區夥伴派發。

可於逾2,800間商戶使用 涉食肆藥房社企

受惠者可於超過2,800間參與計劃的零售商店和食肆使用，包括食肆、餅店、雜貨店、電器舖、藥房、洗衣店、理髮店和社企零售商店等，為期6個月。

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資助5萬長者及低收入家庭1000元電費

在電費資助方面，中電透過「全心傳電」計劃，向5萬個合資格家庭，包括長者、低收入家庭、殘疾人士及1萬個劏房住戶，提供一次性加碼電費資助，每戶資助1,000元，以紓減他們電費開支壓力，計劃的資助總額達5,000 萬元，明年1月開始接受申請，最快明年底轉入電費戶口。

預計明年助裝逾百個獨立電錶

中電亦會協助劏房單位業主重新鋪設其單位電線，安裝獨立電錶，改善劏房戶的電力安全及居住環境，預計撥款135 萬元。計劃由 2019 年1月推出至今年10月底，已為33個劏房單位重鋪電線，共安裝114 個獨立電錶，預計明年會再安裝超過100個獨立電錶。

中電明年亦增加撥款至1,400 萬元，向過渡性房屋住戶每戶捐贈價值 2,000 元的節能電器，例如電磁爐、風扇、電飯煲等，預計有 7,000 個家庭受惠。

▼10.1消費券第二期派發 新城市廣場有不少市民消費▼



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向有需要學生送電子學習器材

此外，中電推出「中電慳電打氣賞」，包括撥款 500 萬元向約 500 名有需要學生送贈電子學習器材，例如平板電腦或手提電腦及上網數據卡，支援學生網上學習需要；撥款 450 萬元向經社福機構轉介的有需要家庭的兒童，送贈健康有營的食物包，預計惠及2萬名兒童等。

政府將與電力公司檢討明年電費，中電企業發展總裁莊偉茵表示，電費釐訂受一籃子因素影響，包括營運開支、燃料價格、資本投入、電力銷售等，會適時公布電費調整。她說，為達至2050年碳中和，會探討本港可再生能源發展、區域合作引入潔淨零碳能源、探討在燃氣機組上採用氫能技術等。