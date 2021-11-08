通關︱廠商會史立德冀提前至明年1月通關　限額增至每日2000人

政府爭取與內地通關，特首林鄭月娥早前指期望可於明年2月有具模「通關」。廠商會會長史立德今日（8日）在港台節目《千禧年代》指，期望可提早於明年1月通關，以便於農曆新年前處理業務。



史立德指若初期限額若只有每周1,000人會太少，建議應增至每日最多2,000人。食物及衞生局局長陳肇始日前指用於通關的健康碼會要求實名登記，史立德指業界願配合，認為屬「無可厚非」。



政府爭取與內地通關，特首林鄭月娥早前指期望可於明年2月「通關」，（資料圖片）

指2月為農曆新年 盼過年前通關助年底趕貨

廠商會會長史立德指，對通關有期感開心，因商界已兩年未有回到內地工廠處理業務，往往需要派代表到內地。他指由於明年2月為農曆新年，希望政府可提早於明年1月通關，以便於農曆新年前處理年底趕貨、出糧等工作。對於有指通關初期限額為每周1,000人，史立德指因有不少港商在內地設廠，加上其他行業人士、跨境學童等，建議應每日有1,000至2,000人。

安心出行令內地感「馬虎」

食物及衞生局局長陳肇始日前指用於通關的健康碼會要求實名登記，史立德指業內不少人士願意配合，因現時「安心出行」實施方法有漏洞，或令國內有感「馬虎、唔夠嚴謹」，認為實名登記「無可厚非」。他又建議初期通關可先開通羅湖及皇崗口岸。

食物及衞生局局長陳肇始日前指用於通關的健康碼會要求實名登記。（資料圖片）

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於同一節目指，接種第三劑新冠疫苗無最合適的時間，視乎市民的個人需要及選擇。至於通關要求會否包括需要打第三針仍有待內地公布，但他認為有意到內地的市民可考慮先接種以作好準備。