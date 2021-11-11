【網上直播】金融科技前瞻研討會 ——「FinTech-探尋下一個十年」

金融科技的重要性與日俱增，尤其於疫情反覆不定的年代，對維持市場平穩運作及提升競爭力所發揮的作用更見顯著。《香港01》聯同「巨子ICON」於2021年11月11日合辦首屆「金融科技前瞻研討會」，並邀請了創新及科技局局長薛永恒先生擔任主講嘉賓，屆時業界專業人士亦會分享及探討香港在金融科技發展的路向及機遇。同場亦會舉行「01金融科技卓領大獎2021」嘉許禮，表揚在金融業界及初創發展表現出色的企業。



首屆「金融科技前瞻研討會」以「FinTech - 探尋下一個十年」為主題，檢視正處於金融科技2.0而邁向3.0過渡階段的中國如何通過A、B、C、D四大技術（AI -人工智能、Blockchain - 區塊鏈、Cloud - 雲計算和Data - 數據）來提升傳統金融效率、解決傳統金融行業痛點，以及如何為初創企業帶來新機遇，繼而探討能真正改寫金融業及創科界基本面的條件與如何處理FinTech的風險控制與信息安全等課題。「01金融科技卓領大獎2021」頒獎禮將緊接研討會後舉行，藉以表揚在金融科技業界及初創發展表現出色的企業。

演講嘉賓陣容鼎盛，邀得投資推廣署金融科技主管梁瀚璟先生出任研討會主持，同時請來重量級講者，包括（排名不分先後）：香港金融管理局首席金融科技總監周文正先生、滴灌通集團創始人兼副主席張高波先生、香港數碼港管理有限公司首席公眾使命官陳思源先生及香港科技園公司STP Platform總監霍露明博士。

研討會同時進行網上直播，讓更多觀眾收看。

首席策略夥伴

數碼港

創科發展夥伴

香港科技園

支持機構（排名不分先後）

投資推廣署

香港金融發展局

香港互動市務商會

香港資訊科技商會

香港互聯網協會

智慧城市聯盟