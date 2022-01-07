居屋2022｜罕見海景港島盤　「樓王」北角驥華苑離港鐵站僅3分鐘

【居屋/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】房委會即將以市價五一折，涉8926伙居屋單位。今期屋苑包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑。其中北角渣華道居屋是今期居屋的焦點之一，最貴單位售531萬，是今期居屋的「樓王」。

驥華苑項目除了是近年罕見的港島居屋盤外，海景亦是賣點之一。雖然正前方有私樓遮擋，但估計高層單位有機會享受望到海景，距離港鐵北角站、巴士總站只需數分鐘步程，而北角的社區發展成熟，附近商場、街市食肆等一應俱存。

不過，值得留意是，渣華道項目的地盤面積只得約0.1公頃，僅提供248伙。由於供應有限，預料將相當「搶手」。



北角驥華苑除了是近年少見的港島居屋盤外，臨海位置亦是項目的賣點之一。（廖雁雄攝）

今期居屋以51折發售，當中驥華苑售價約248萬元至531萬元，是今期居屋的「樓王」，平均呎價高達9,950元，實用面積約280至457呎。其中，近八成單位都不足400呎，近四成都是280至298呎，相信屬於一房或開放式單位。

罕有港島居屋盤 料2024年完工

港島區資助出售項目供應一向緊絀，自2008年的筲箕灣東濤苑後，房委會過去再無推售港島區的居屋項目。今次項目位處北角渣華道、電照街及馬寶道交界，旁邊是海關總部大樓。該址昔日是電照街遊樂場，之後政府收回作居屋發展。

不過，該地盤的面積較細，只得0.12公頃，大廈形狀呈不規則。該址現正興建31層高的單幢住宅大廈，僅提供248伙，日後將提供兒童遊樂場及園景區，另有14個私家車位及3個電單車位，預料2024年完工。

項目的地盤面積只得0.12公頃，現正興建單幢居屋，昔日是北角電照街遊樂場，現時遊樂場已重置到前方海傍。（王潔恩攝）

或享維港海景

除了是近年少見的港島居屋盤外，臨海位置亦是項目的賣點之一。地盤離北角海濱花園只有約3分鐘路程，雖然前方有新鴻基的私人住宅項目「海璇」，但「海璇」的密度相對較低，相信高層單位可望到較瞭闊的維港海景，而低層單位或只能在私樓中的罅隙中望海，甚至被遮擋海景。

另外，地盤的右前方地皮是已被重置的遊樂場，若單位面向該方向，除了景觀較開揚外，估計即使中層單位，都有機會望到東區走廊及海景。至於該項目的其他方向，預料會以學校景、樓景為主。

地盤前方是新鴻基的私人住宅項目「海璇」，預料會遮擋部份低層或中層的海景。（王潔恩攝）

除了望海景外，地盤的另一面望向學校。（王潔恩攝）

3分鐘到港鐵站 對面有巴士總站

此外，樓盤在交通上亦佔有優勢，無論乘搭港鐵、巴士、渡輪都相當方便。記者當日由港鐵北角站A1出發，步行至地盤只須約3分鐘。若要乘搭巴士，過對面馬路已是「北角匯」基座的公共運輪交匯處，可前往沙田第一城、機場、黃竹坑等。

而住戶亦可選擇乘坐渡輪，只要多步行約數分鐘，便能前往北角渡輪碼頭，渡輪可往返觀塘、啟德、紅磡、九龍城。

有大型商場、街市

在生活設施上，樓盤前方便有大型商場「北角匯」，而「北角匯」更分為3期，除了有超級市場及戲院外，更設有不少食肆。若不想去商場，渣華道等大街亦有不少地舖，包括餐廳、診所等。另外，由地盤步行約5分鐘，便可抵達渣華道街市或市政大廈，屬於食環署管理的公營街市；而一街之隔的春秧街亦有不少檔販，北角碼頭內亦設海鮮市場。

只外，項目附近亦提供了不少休憩空間，地盤對面設有遊樂場，再往前走便可到達北角海濱花園，同時設有寵物共享公園。