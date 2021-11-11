金融科技前瞻研討會暨01金融科技卓領大獎｜得獎企業共同創新機遇

由《香港01》聯同「巨子ICON」合辦的「金融科技前瞻研討會暨01金融科技卓領大獎嘉許禮」於11月11日圓滿舉行，嘉賓陣容鼎盛，邀請了創新及科技局局長薛永恒先生擔任主講嘉賓。業界專業人士一同以「FinTech - 探尋下一個十年」為主題，檢視正處於金融科技2.0而邁向3.0過渡階段的中國如何通過A、B、C、D四大技術（AI -人工智能、Blockchain - 區塊鏈、Cloud - 雲計算和Data - 數據）來提升傳統金融效率、解決傳統金融行業痛點，以及如何為初創企業帶來新機遇，繼而探討能真正改寫金融業及創科界基本面的條件與如何處理FinTech的風險控制與信息安全等課題。此外，同場共頒發23個「01金融科技卓領大獎」，藉此表揚在金融科技業界及初創發展表現出色的企業。



《香港01》創辦人于品海於研討會上分享時表示香港要從改革和提升的角度對待金融業治理，而金融科技是其中最重要的手段。從機遇的角度來看，內地的經濟規模巨大，同時大力推動數據應用。香港應藉機發展金融科技，幫助國家在管控風險與對外開放之間做好緩衝，為國際資金分享中國發展機遇做好引導，是多方面的共贏。

另外，香港數碼港管理有限公司首席公眾使命官陳思源先生及香港科技園公司STP Platform總監霍露明博士亦分別以「鞏固香港金融科技領導地位的四大方向」及「香港創科生態及金融科技的未來」為題，各自發表關於香港金融科技發展的演講，為在場嘉賓帶來更豐富的業內資訊。同場，各「01金融科技卓領大獎」得獎代表即席交流金融科技發展的經驗與知識，期望繼續一同創新機遇。

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