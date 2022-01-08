居屋2022｜石門愉德苑望享河景　大部份單位直望城門河　食肆林立

【居屋/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】房委會將推售新一期居屋，包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，合共提供8,926伙。

沙田愉德苑位於石門，位處安睦街公園及賽馬會傑志中心中間，加上大部份單位面向城門河，故不少單位景色開揚、可享河景，而且步行至港鐵石門站只需約3分鐘，附近食肆林立，生活設施十分成熟。

不過，由於項目與足球場接近，故有機會受到射燈影響，加上附近工廈林立，故周圍常有大型貨車出入，出入時須多加留意。



沙田愉德苑位於石門，由於鄰近城門河，不少單位可享有河景。（王潔恩攝）

愉德苑合共提供543伙，伙數是今次推售的屋苑中排尾二，僅多於北角驥華苑。售價約174萬至337萬元，平均呎價6,780元，實用面積介乎281至463呎，預計關鍵日期是2023年5月31日。

項目位於安睦街，鄰近新界鄉議局。地盤現正興建單幢居屋，住宅大廈樓高31層。大廈呈「T字形」，日後將設有兒童遊樂設施及健身設施。

可享河景 景致開揚

該項目毗鄰城門河，故不少單位都可享河景。就現場所見，大廈的前方正是城門河，可遠望小瀝源路遊樂場及沙田第一城；至於面向安睦街花園的方向，前方的城門河景更加瞭闊，加上在城門河的另一面，其前方發展密度較低，故景色較開揚，即使位處低層單位亦不遜色，可外望公園景。

此外，樓盤有單位近望賽馬會傑志中心，由於前面有一大片足球場，故甚少遮擋，而遠景可望鐵路路軌及公共屋邨碩門邨。

石門安睦街項目毗鄰賽馬會傑志中心，由於旁邊球場的射燈有一定高度，住戶或有機會受影響。（王潔恩攝）

或受球場射燈影響

值得留意是，由於項目毗鄰賽馬會傑志中心，故住戶有機會受到球場射燈影響。不過，由於面向安睦街花園的單位靠背球場，故可享河景之餘，亦不會受到光污染。

另一面望工廈、對正馬路

不過，樓盤有一面正望永得利大厦，兩者距離甚近，故景色相對較差。加上該方向面向馬路，而附近工廈林立，經常有大型貨車出入，除了有機會受噪音影響外，居民出入亦要多加留意安全。

由於附近工廈林立，故經常有大型貨車出入。（王潔恩攝）

離石門站只需步行3分鐘

由港鐵石門站A出口出發，前往至地盤只需約3分鐘，而石門站位於屯馬線，沙中線過海段更於明年6至7月通車，即居民入伙時，不但可使用已啟用的屯馬綫，更能夠經屯馬線轉綫過海。

此外，石門站附近亦有小巴往返沙田站，附近亦有巴士站來往鑽石山等。

食肆林立 附近有街市、超市

另外，該址附近亦有不少商店或食肆，只須步行約3分鐘便能到達京瑞廣場一期，內有不少餐廳，而對面亦是京瑞廣場二期，當中設有藥房及超級市場。

若再步行多數分鐘便是碩門邨，邨內設有碩門商場，內有超級市場及街市。再走遠一點，住戶亦可步行約10分鐘到第一城內的商場購物。