灣仔區院2027年遷加路連山道　法庭增至70個　將修例進行遙距聆訊

撰文：林穎嫺
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《施政報告》指出，政府會繼續擴建會展設施，並將灣仔北三座政府大樓及港灣消防局用地，重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓。現時政府大樓內的灣仔區域法院，未來將搬遷到銅鑼灣加路連山道的前機電工程署總部用地。
加路連山道新法院大樓設計曝光，將設有70個法庭，較現時大增32%，包含區域法院、家事法庭和土地審裁處。各個法庭內亦會配置資訊科技和視聽設備，冀在修例賦權法院進行遙距聆訊後使用。司法機構計劃明年初就大樓方案諮詢立法會，若獲得通過，將於明年中動工，預料2027年可啟用。

司法機構建議在加路連山道興建一座新區域法院大樓，將以雙塔式設計，共設有70個法庭，較以時大增32%。（區議會文件截圖）

司法機構政務處提交灣仔區議會的文件顯示，司法機構將會在加路連山道，興建一座新區域法院大樓，涉及3.01萬平方米淨作業樓面面積。現時位於灣仔政府大樓的區域法院、家事法庭，以及位於油麻地的土地審裁處均會重置到該處。

擬建的新區域法院大樓將設有70個法庭，較現時的53個法庭增加32%，當中包括大型刑事法庭及不同面積的刑事和民事法庭，以紓緩現時法庭設施不足情況，相信能有助應付增加的案件量，和縮短案件輪候時間。

文件又指，每個法庭將配置資訊科技和視聽設備，庭內和庭外等候區亦會設置更多公眾座位，並設有法庭聆訊廣播設備，讓更多公眾人士能旁聽聆訊。司法機構表示，正籌備修例，賦予法庭更大彈性在合適的刑事案件中遙距聆訊，新區域法院大樓亦會配合此發展，提供額外空間設置視像會議設施。

文件又指，家事法庭其中3個較大型法庭，將分別設有2間獨立等候室，讓案件訴訟雙方使用。此外，為配合推廣家事調解服務，大樓將新設專用調解設施，包括糾紛調解室及調解討論室等，供訴訟雙方使用。

新大樓將採用雙塔式設計，兩座塔樓之間設有架空連接橋，大樓會以主水平基準以上135米為上限，並會向現時住宅樓宇方向遞減。政府將會因應該區發展，增設車道、行人路、安全島等設施，預料有關道路工程將會在2026年，即大樓落成前一年完工。

司法機構計劃在明年首季諮詢立法會，若方案獲得通過，加路連山道區域法院工程將於明年中動工，預料2026年底完工，翌年便可投入服務。

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