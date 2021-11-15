薛永恒：聽專家意見研技術方案冀盡快通關　「智方便」用戶破百萬

本港與內地通關仍未有具體時間表，有傳內地提出的通關條件，包括設具追蹤功能的「通關碼」。創新及科技局局長薛永恒今日（15日）指，避免為兩地的抗疫工作加重不必要壓力，將聽取抗疫專家的意見，做好相關技術方案。



而創科局轄下的資訊科技總監辦公室今日亦公布，「智方便」服務推出不足一年，登記用戶已突破100萬，網上服務亦已超過160項。未來「智方便」將增加康文署的「康體通」網上預訂服務、公共圖書館網上服務等。



薛永恒指，避免為兩地的抗疫工作加重不必要壓力，將聽取抗疫專家的意見，做好相關技術方案。（歐陽德浩攝）

薛永恒：避免為兩地抗疫加壓力 聯同抗疫專家跨部門合作

薛永恒表示，政府一直與本港及內地防疫抗疫專家合作，盡快推動通關。他指，避免為兩地的抗疫工作加重不必要壓力。在過程中，創科局會聯同其他政府部門共同合作，並聽取抗疫專家的意見，做好相關技術方案。

智方便網上服務超160項

資科辦今日亦公布，「智方便」服務推出不足一年，登記用戶已突破100萬，可接達的政府及公私營機構網上服務，已超過160項。最近更有銀行加入以手機銀行服務，支援客戶以「智方便」作數碼身份認證，在線上遙距開戶。

資科辦指，會繼續將「智方便」積極促進公私營機構加入，讓市民更安全快捷，於網上處理日常事務。而現時「智方便」的熱門服務，包括查閱新冠疫苗「電子針卡」、醫健通、「税務易」、網上申請續領車輛牌照、在職家庭津貼網上申請服務、查閱電費單和煤氣單等。

康體通、圖書館網上服務將登陸智方便

資科辦指，未來有更多政府服務，將採用「智方便」，包括康文署的「康體通」網上預訂服務、公共圖書館網上服務等。

屆時，市民將可選擇使用「智方便」登入「康體通」，於網上預訂康體設施服務。而公共圖書館的網上服務，稍後亦支援以「智方便」作身份認證，方便市民登入系統預約和續借圖書、瀏覽電子書及使用電子資料庫等。