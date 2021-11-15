鹿兒島及韓國忠清北道等地爆禽流感　食安中心停多區禽類產品進口

食物環境衞生署食物安全中心今日（15日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指韓國忠清北道、挪威羅家蘭郡和荷蘭格羅寧根省爆發高致病性H5N1禽流感；波蘭獸醫檢查總署通報，指波蘭馬佐夫舍省Sokołowski區爆發高致病性H5N1禽流感；以及日本農林水產省通報，指日本鹿兒島縣爆發高致病性H5禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



中心發言人說，香港目前與挪威只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從韓國進口約10公噸冷藏禽肉及約28萬隻禽蛋；從挪威進口約15公噸冷藏禽肉；從荷蘭進口約730公噸冷藏禽肉；從波蘭進口約4070公噸冷藏禽肉及約2482隻禽蛋；以及從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約2530公噸冷藏禽肉及逾2億隻禽蛋。

食安中心已聯絡韓國、挪威、荷蘭、波蘭和日本當局

發言人指，中心已就事件聯絡韓國、挪威、荷蘭、波蘭和日本當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。