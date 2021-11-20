新冠肺炎︱單日增3宗確診　62歲男子完成接種疫苗仍出現4種病徵

本港今天（20日）新增3宗確診個案，均屬輸入個案，包括一名31歲菲傭，她在完成檢疫後曾返回僱主位於跑馬地山村道 50-52號滙文樓的居所，在抵港後第27天檢測才驗到陽性。

另有一名62歲男確診者，他雖然已於5月底在香港完成接種兩劑復必泰疫苗，但他感染N501Y變種病毒後，仍出現4種病徵，分別是喉痛、咳嗽、流鼻水和頭痛。

今天的初步確診個案少於5宗。



一名62歲男確診者，他雖然已於5月底在香港完成接種兩劑復必泰疫苗，但他感染N501Y變種病毒後，仍出現4種病徵。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

衞生署衞生防護中心公布，截至11月20日零時零分，中心正調查三宗新增確診個案，至今本港個案累計12 400宗（包括12 399宗確診個案和一宗疑似個案）。過去14天（11月6日至19日）累計報告36宗個案，全屬輸入個案。

新增個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及兩男一女，年齡介乎31至62歲，兩人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）抵港。

▼11.19跑馬地滙文樓封區檢測▼



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第12403宗個案是一名31歲女子，她是外傭，無病徵，10月23日從菲律賓經航班5J272抵港，於指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）進行強制檢疫的六次檢測，結果均呈陰性。她於11月13日完成強制檢疫後返回僱主於跑馬地山村道50-52號滙文樓的居所。她11月18日再次進行檢測，其於社區檢測中心採集的樣本檢測結果呈陽性，但病毒量低，Ct值大於30，並確認帶有L452R變異病毒株。她曾於7月23日在菲律賓接種一劑强生疫苗。

第12404宗個案是一名62歲男子，11月10日從加拿大經航班AC007抵港，於赤鱲角富豪機場酒店檢疫，11月17日起開始出現病徵，病徵包括喉痛、咳嗽、流鼻水和頭痛。他檢疫的第9天接受檢測，該樣本呈陽性，並帶有N501Y變種病毒。他在4月29日及5月25日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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第12405宗個案是一名48歲男子，無病徵，11月6日從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083 抵港，於荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫，第13天的樣本呈陽性，並有L452R變種病毒。他於5月18日及7月25日在巴基斯坦接種兩劑AstraZeneca疫苗。

中心亦提醒與尖沙咀棉登徑8號凱譽相關的指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。