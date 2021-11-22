New TV搞跨年演唱會以草蜢撼旅發局MIRROR　票價最貴2千可抽Tesla

疫情緩和，繼旅發局於早前宣布舉辦跨年演唱會後，新成立的New TV今日（22日）亦宣布，將於中環海濱活動空間舉行「2021美麗的夜香港跨年演唱會」，座位達1.6萬個，為今年本港最大型的演唱會。陣容包括林子祥、李克勤、草蜢（蔡一智、蔡一傑）、Hana菊梓喬、Supper Moment等。門票價格為480元至1.2萬元（6人VIP座位，即每人2000元）。觀看演唱會的觀眾，憑票尾可參加大抽獎。大獎為一輛名貴Tesla電動車，以及多部新款iPhone。



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去年受疫情影響，本港並無大型跨年活動。New TV舉辦的「2021美麗的夜香港跨年演唱會」，活動包括演唱會和無人機匯演會，將於中環海濱活動空間舉行，座位達1.6萬個，預計耗資3,000萬元。

而演唱會的陣容硬撼旅發局的跨年演唱會，包括林子祥、李克勤、周慧敏、任賢齊、草蜢（蔡一智、蔡一傑）、杜德偉、泳兒、Hana菊梓喬、Supper Moment、Mike曾比特、Jace陳凱詠。New TV稱，更多演出歌手將陸續公布。

此外，倒數前約11:55將全球直播，無人機倒數配合璀璨的維港夜景，以及大型的鐳射燈火音樂匯演，與現場1.6萬名觀眾一起跨年倒數。

而觀看演唱會的觀眾，可憑票尾參加大抽獎。大獎為一輛名貴Tesla電動車以及多部新款iPhone，獎品亦將稍後陸續加碼。

▼2020年疫下除夕▼



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至於優先門票將於11月25日，在AEG Promotion Limited優先預售，並在12月3日於Cityline購票通公開發售。票價為1.2萬元（豪華VIP 6座位）、1,280元、980元、680元、480元。

New TV為配合防疫要求，購票入場的觀眾，進場欣賞演出期間須全程帶上口罩，入場時亦須測量體溫及使用「安心出行」入場，場內嚴禁飲食。

整個演唱會的門票收益扣除成本後，將予以一個份額捐贈給「香港現場演出及製作行業協會」，幫助疫情期問沒有工作和收入的業內人士。