新冠肺炎｜機場酒店群組發現非洲新變種　威力強當局稱暫資料不足

富豪機場酒店早前爆發酒店內傳播，兩名病人的病毒樣本基因排序十分相似，並帶有源於非洲的新病毒株B.1.1.529，據報該病毒株傳染力不遜另一變種病毒Delta。衞生防護中心表示，該病毒株的資料仍然不足，世界衞生組織目前列為進一步監測的病毒株。另外，本港今日（25日）錄得6宗輸入個案，5人都帶變種病毒。

今日初步確診個案少於5宗。



富豪機場酒店日前出現鄰房傳播群組個案，衞生防護中心今日根據香港大學的全基因組測序分析，確認兩宗個案基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株譜系B.1.1.529，與於南非及非洲博茨瓦納發現的排序相似，顯示由南非抵港的36歲印籍男子（編號：12388）為源頭個案。

據報B.1.1.529病毒株威力不遜於變種病毒Delta，而目前僅在全球3個國家發現10宗病例。不過衞生防護中心稱，該病毒株對公共衞生影響的科學資料仍然不足，世衞已將此譜系指定為正開展進一步監測的病毒株（Variants Under Monitoring）。

「B.1.1.529」在刺突蛋白中擁有32個突變，刺突蛋白的突變會影響病毒感染細胞和傳播的能力，但也會使免疫細胞更難攻擊病原體。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，目前無證據顯示新病毒株較Delta傳播力強，病毒株傳播力視乎其S蛋白變異時，跟人類細胞ACE2結合的吻合程度，新病株雖然有多個變異位置，但不代表更具傳染性。不過他又提到，部份病毒株的變異會影響中和抗體及出現免疫逃逸。

本港錄得6宗新冠肺炎確診，全部人都無病徵：

．來自法國的28歲男子（編號：12418），11月23日從當地坐CX260航班抵港，到達香港機場時驗到對新冠病毒陽性，帶L452R變種病毒。他4月23日、6月4日都在法國接種兩劑復必泰疫苗。

．來自菲律賓的35歲女傭（編號：12419），11月23日從當地坐5J272航班抵港，到達香港機場時驗到對新冠病毒陽性，帶N501Y及E484K變種病毒。她5月24日及8月9日在菲律賓接種兩劑阿斯利康疫苗。

．來自泰國的17歲女患者（編號：12420），11月21日在當地坐EK384航班抵港，在香港機場檢測呈陰性，並到灣仔華麗銅鑼灣酒店檢疫，第三日採集的樣本確診，帶L452R變種病毒。她10月13日及11月3日在泰國注射兩劑復必泰疫苗。

▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



+ 21

．來自俄羅斯的45歲男病人（編號：12421），11月23日從當地坐FV4501航班抵港，在香港機場已驗到陽性，帶L452R變種病毒。他9月13日及10月4日在俄羅斯接種兩劑衛星五號疫苗。

．來自尼泊爾的32歲女患者（編號：12422），11月23日從當地坐RA409航班抵港，在香港機場驗到陽性，沒帶變種病毒。她6月6日及6月27日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

．來自孟加拉的1歲女嬰（編號：12423），11月21日從當地經阿拉伯聯合酋長國坐EK384航班抵港，到西營盤華麗都會酒店隔離，檢疫第二日採集的糞便樣本呈陽性，帶L452R變種病毒。