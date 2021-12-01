機管局聘見習行政人員　文科出身可勝任　現任MT教面試貼士

新冠疫情之下，全球航空業冰封，香港國際機場客量下跌98.6%。不過，機管局未有因而停下工作，更即將招募新一屆的見習行政人員培訓計劃（MT）。今年新加入的MT翁卓婷表示，家人朋友雖都曾擔心現時機場內會否「冇嘢做」，不過機管局在疫情下繼續就多項未來發展計劃加速推行，「見到我咁忙都冇咁擔心。」



為期3年的MT計劃，會安排參加者到不同部門，了解機管局運作，不少涉及數據、工程等專門知識，英文系畢業的翁卓婷指，部門內同事都願意教導新人，而有意報名人士若有高適應力，以及溝通能力佳會較有機會獲選。



翁卓婷於航空業面臨最大挑戰時加入機管局，指仍然相當忙碌，疫情下機場沒有停下發展計劃。（鍾妍攝）

港大英文系畢業生MT：同事們都願意教導新人

在新冠疫情之下，今年7月才加入機管局的翁卓婷（Stephanie），於港大英文系就讀期間已有加入機管局暑期實習生計劃，其後順利擠身成為其中一名MT，現時在航空貨運及後勤部工作，現時要負責為香港航空貨運設立數據平台，把貨運流程資料中心化處理。她坦言，文科出身對資訊科技認識不多，機管局內的工作涉及多項專門知識，於大學本科都未曾接觸，但同事們都願意教導新人，能夠逐步掌握。

在航空業面臨最大挑戰時加入，問到家人朋友會否有所擔心，翁卓婷說親友都曾憂機場「冇嘢做」，但她入職後恰恰相反，機場有多個發展計劃在疫情下加速推行，其所屬的貨運部門，貨運量更破頂，「冇輕鬆過，係更忙碌」，形容家人「見到我咁忙都冇咁擔心」。

卜維曾協助培訓前線員工，籌辦機場會員儲分計劃。（鍾妍攝）

新冠疫情之下，機管局內多個部門都受影響，要立即作出應變，科大工商管理學院畢業的卜維主修經濟、市場策劃，已成為MT兩年，她在零售及廣告部工作期間，原本正為新推出的會員儲分計劃做前期工作，培訓前線員工、選擇要售賣的商品等，惟新冠疫情爆發，不少計劃都要取消及延期，她亦要立即更新機場內各店舖的開店時間及營業狀况通知客戶及各個部門。

陳浩然在疫情爆發時，參與加強機場防疫措施，在多用途機械人上加添量度體溫功能，掃描機場內的旅客體溫有否異常。（鍾妍攝）

修法律卻加入機管局：工作較為生動

已完成3年MT訓練的陳浩然（Howard）爆發疫情時則在保安及運作持續部工作，需要負責統籌設立臨時樣本採集中心，以至客運大樓的安排及運作。他說，在機管局工作需要與不同政府部門及持分者溝通，有興趣報名人士面試時不妨多展現與人協作的能力。

陳浩然在港大主修法律和公共行政管理畢業，現時在市場及交通網絡拓展部任助理經理。他指，畢業時大部分同學都加入法律界或政府部門，但他認為法律工作沉悶，而機管局工作較為生動，而現時在文件及合約草擬上都仍然可以應用本科的知識。

（左起）翁卓婷、陳浩然及卜維來自不同院校及學科，認為加入機管局需要有高度適應力及溝通能力，學習不同部門專業知識，並聯繫機場內外不同持份者。（鍾妍攝）

MT並卜維：展望機場未來發展 面試時「嚟到要做自己」

於機管局工作更可有不一樣的體驗，陳浩然說，在飛行區工作曾經試過在停機坪引領飛機到停機泊位。卜維亦曾經參與機場事故演習，有機會站在平時不能進入的飛機跑道上。

成功晉身機管局MT的三人都分享了面試小技巧，卜維建議多做資料搜集，了解香港機場發展歷程，並展望機場未來發展，面試時「嚟到要做自己」，適當表達游說力及適應能力。

陳浩然亦建議要展現協作能力及溝通能力，把複雜的理念梳理好，簡單表達；翁卓婷則認為，可以多從在機場參觀或過去在機場的經驗中找靈感，提出對香港國際機場未來發展的創新建議。

（香港01製圖）

明年1月9日接受報名 12月2日至3日網上招聘會

見習行政人員培訓計劃將於今日起至明年1月9日接受報名，預計明年1至4月面試及甄選，聘請名額會視乎應徵者質素，獲選者將於明年7月起開始培訓，歡迎各大學不同學科的應屆畢業生，或具少於3年工作經驗的大學畢業生報名。

機管局將於12月2日至3日，辦網上招聘會，除了見習行政人員培訓計劃外，亦會有約30家機場同業公司提供超過1,000個機場職位空缺，有興趣人士可以到網頁參看。