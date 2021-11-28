立法會選舉｜陳茂波：料有不少新血加入迎來新氣象　助多角度籌謀

立法會選舉下月19日舉行，財政司司長陳茂波今日（28日）網誌撰文指，在完善選舉制度後，香港正步入由治及興新階段，立法會也將迎來新氣象。新格局之下，議會將能全力聚焦民生、發展經濟、建設未來。他又認為，新選舉制度可讓社會對香港發展、整體形勢，以及民生議題加深認識並表達意見，亦是為香港的未來共同建設、共享成果難得機會。



財政司司長陳茂波今日在官方網誌撰文表示，在完善選舉制度後，香港正步入由治及興的新階段，立法會也將迎來新氣象。（資料圖片)

行政主導管治模式重新確立 可破解深層次矛盾

陳茂波在網誌表示，實施《香港國安法》及完善選舉制度，為香港撥亂反正，讓香港的社會和政治發展從嚴重的內耗，重回正軌。選舉制度的完善，讓愛國者治港原則得以鞏固及全面落實，為香港重新較正行政主導的管治模式，使整個管治體系的運作朝著同一個目標邁進：以人民為發展的中心。

他認為，在中央的全力支持下，行政主導管治模式重新確立；政府全力推動發展、改善民生；議會發揮積極的推動和監察作用；社會全面聚焦經濟民生。他指，當各個環節都朝著為香港更好發展這目標時，所產生的能量將成為破解深層次矛盾和各項障礙的最大動能。

陳茂波指，希望社會積極參與這次立法會換屆選舉，實現均衡參與，多元包容。（資料圖片)

新選舉制度引入不同專長人士 多角度為港籌謀

至於如何兼收並蓄，有效匯聚這股力量，以破解發展制約，照顧社會不同階層或背景人士的需要，陳茂波指，新選舉制度引進更多不同專長、不同經歷和不同社會階層的人士，以多角度為香港籌謀。他又相信，新一屆議會在不乏熟悉面孔的同時，也將有不少新血加入。

籲社會積極參與換屆選舉 增香港團結穩步向前力量

他希望社會積極參與這次立法會換屆選舉，實現均衡參與，多元包容，並推動議會工作聚焦香港發展、增強香港團結穩步向前的力量。