入境處啟用「非觸式e-道」　掃二維碼、容貌辨識過關　7秒可完成

入境處明日（12月1日）推出「非觸式e-道」服務，率先在香港機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站共約30部出入境閘啟用，較以往用指紋過關快1秒，全程7秒完成手續。



入境處表示，市民即日起可在手機下載「非觸式e-道」應用程式，並經「智方便」平台進行認證，應用程式會產生一個加密二維碼，供市民進入第一道閘時掃描，之後便可在第二道閘使用容貌識別，二維碼不能被截圖，且大約30秒便會刷新。

入境處啟用「非觸式e-道」



+ 7

市民如果沒有智能電話，在過關插入身份證時，系統會詢問是否需要登記容貌辦識，同意後面可使用；入境處亦會在口岸協助市民登記，但注意上述兩個登記方式，並不會提供二維碼，市民仍需要插入身份證，而11至17歲人士需父母或監護人授權才能登記使用。

較指紋過關快一秒 何家榮：3億人次出入境即係可以快3億秒

入境處助理處長（資訊系統）何家榮指出，以往市民過關時需要在閘機前插入身分證，之後再掃描指紋，新過關方式較以往快捷1秒，全程大約7秒，「2018全年有約3億人次出入境，即可以快3億秒。」他指疫情下新方法可減少接觸，提供了方便、快捷及衞生服務。

+ 1

何又指，入閘機不會儲存市民容貌，電腦只會比對身份證照片，市民同樣可以繼續使用指紋過境。他又提到，入境處正研究未來擴展「非觸式e-道」至其他各個口岸，並研究明年可以提供海外旅客使用。

港府正積極推進與內地通關，市民需使用「健康碼」出入境，何表示，入境處會配合政府任何出入境政策，如有需要會與其他政策局部門確保過關暢順。

香園圍口岸首次曝光

