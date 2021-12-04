新冠肺炎｜增4宗輸入個案均帶L452R　印傭檢疫5日才確診

衞生防護中心今日（4日）公佈新增4宗輸入個案，全部均A組指明高風險地區返港，均涉及L452R變種病毒並已打齊兩針，其中兩男一女周二（2日）抵港後，在機場檢測已被驗出呈陽性，另一名30歲印尼外傭則在青衣華逸酒店檢疫時，在第5日樣本才發現確診。另外，初步確診則少於10宗，較近日的數據多。



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從英國返港的17歲男子（#12455），周四乘搭國泰航空CX252從倫敦抵港，他抵港時並無病徵，但在機場檢測時被驗出對病毒呈陽性，及後再證實他帶有L452R變種病毒。他離港前，曾先後於4月29日和5月20日接種兩劑復必泰疫苗。

另一名同樣由英國返港的62歲男子（#12456），同樣在周二抵港，他返港前亦曾到土耳其，再經卡塔爾多哈轉乘QR818航班，他抵港時已開始頭痛，隨即在機場被驗出呈陽性並帶有L452R變種病毒。他曾於3月5日和4月7日接種兩劑科興疫苗。

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同樣在多哈轉乘QR818航班的26歲女子（#12457）則是從美國返港，她抵埗前已出現流鼻水的病徵，抵港後才被驗出帶有L452R變種病毒。她10月14日和11月4日曾在美國打齊兩針復必泰。

今日唯一一宗非機場個案，則是30歲女印傭（#12458），她11月28日乘搭GA876從印尼抵港，及後入住外傭指定檢疫的青衣華逸酒店隔離，至第5日樣本才發現她已染疫，並帶有L452R變種病毒。她來港前曾在7月23日和8月24日在印尼接種兩劑科興疫苗。