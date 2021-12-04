國家隊訪港｜江旻憓孫一文比劍：要學習佢強大心臟　馬龍吸粉力強

國家隊運動員訪港三日，今日（4日）於伊利沙伯體育館舉行「奧運健兒展風采」，由代表團示範及大匯演，由羽毛球、劍擊、體操及乒乓球運動員進行示範。



場內氣氛熱鬧，運動員進場時市民都熱烈歡呼，當中以乒乓球員馬龍的歡呼聲最為熱烈。國家隊運動員亦有與本港運動員交流，包括江旻憓與孫一文以重劍比試。



今日（4日）伊利沙伯體育館舉行「奧運健兒展風采」，由國家隊運動員進行示範，當中包括體操運動員劉楊、朱雪瑩及鄒敬園、舉重運動員侯志慧及呂小軍、羽毛球運動員王懿律及黃東萍、劍擊運動員孫一文以及乒乓球運動員馬龍及許昕。奧委會主席霍震霆、政務司司長李家超、民政事務局局長徐英偉及前國家隊運動員郭晶晶亦有出席。

場內氣氛熱鬧，有工作人員向入場人士派發國旗及區旗炒熱氣氛，有市民亦帶同國家隊紀念特刊。

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運動員除了示範外，亦有與本港運動員進行交流，當中包括香港「劍后」江旻憓與東奧重劍金牌得主孫一文進行重劍比試，5分的比試雙方鬥得難分難解，多次同時鬥中對方一同得分，4比4同分下，最後「決一劍」由孫一文擊中江旻憓勝出。

比試後江旻惠與孫一文聯同香港「劍神」張家朗進行分享，孫一文表示最重要是不斷的練習，增強自信，「不斷磨鍊出來的自信，才可以做到在決一劍時充滿信心的打這一劍」江旻憓亦認為決一劍十分難，並覺的孫一文「好勁」，表示要向孫一文學習「強大嘅心臟」，以勝出決一劍。張家朗則被問到打算如何運用獎金，他表示「應該會儲起佢」，他解釋會將心神放於比賽中，未對獎金有大打算。

對於國家隊運動員訪港，不少觀眾都十分興奮，尤其以乒乓球運動員馬龍的支持者最多，每當他出場時歡呼聲都特別大，石先生與楊小姐到場觀賞匯演，他們最喜歡馬龍及許昕的乒乓波環節，他們提到本來已很喜歡他們，奪金一刻更在家中跳了起來。周女士則帶同有打乒乓球的小朋友到場支持馬龍，並表示小朋友很期待，「她很早就爬起來了」，可惜只有兩張門票，未能帶同兒子到場。

凌小姐及張小姐是「黃鴨」混雙組合王懿律及黃東萍的支持者，更特意訂造了一隻黃鴨公仔來支持他們。（歐嘉樂攝）

凌小姐及張小姐則是「黃鴨」混雙組合王懿律及黃東萍的支持者，更特意訂造了一隻黃鴨公仔來支持他們，她們指很欣賞黃鴨組合世界第二挑戰世界第一的精神，抽到門票時亦很激動，「想見到他們」。