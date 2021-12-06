方仲賢涉管有10枝鐳射筆　事前收1萬存款　家無觀星器材或天文書

浸大學生會前會長方仲賢前年在深水埗鴨寮街購買10枝鐳射筆，遭警員截查時疑逃跑，警方及後檢取其手機時發現手機已被重設。方因而被控管有攻擊性武器、抗拒警務人員及妨礙司法公正共3罪。他否認控罪今日（6日）在區域法院受審，控方開案陳詞指，前年示威中有人以鐳射筆，作為攻擊性武器照射，致警員眼睛受傷，方仲賢明顯知悉情況，但他事前卻收到1萬元的大額存款，加上在Facebook提及「如果有手足想玩香城ONLINE但冇錢課金可以contact小弟」，更用當中4200元購買鐳射筆，雖然他稱那些是用作「觀星筆」，但他家中卻無觀星的天文器材或書本。



被捕時電話已重新設置

被告方仲賢（22歲，學生）否認於2019年8月6日在深水埗鴨寮街及桂林街一帶，攜有攻擊性武器，即10個能發出鐳射光束的裝置，並在桂林街便利店外抗拒警署警長。他另否認在當日作出妨礙司法公正的作為，即在警員檢取手提電話作為證物前，把電話重新設置。

被告案發前必知社會狀況

控方開案陳詞指，自2019年6月香港出現示威事件中，有人會以鐳射筆、激光筆，作為攻擊性武器照射警方，有警員因而出現眼結膜出血、雙眼視力模糊，被告在香港出生、學習，更是浸會大學學生及學生會會長，他必知到案發時的社會狀況。

FB有示威資料及針對警方言論帖文

控方又列出浸會大學學生會及被告個人的Facebook帖文，當中涉及示威資訊、針對警方及示威行動的言論，也顯示出他知道當時社會狀況。再者，被告亦是Telegram群組「香港自衛隊」、「612反送中法律援助群組」等的成員。

案發前戶口曾收1萬元存款

控方亦指出，被告在案發前戶口收到一筆1萬元的大額存款，再加上被告在Facebook上提及「如果有手足想玩香城ONLINE但冇錢課金可以contact小弟」，之後用當中4200元購買鐳射筆，要求法庭從而考慮被告的意圖。

被捕時聲稱遭警方叉頸

控方提及，涉案警長當日表明欲進行截查後，被告即逃跑，而後來接受調查時，要求圍觀人士拍攝，聲稱遭警員叉頸等。

及後，被告表示不適被送院，被告約當晚8時被送到救護車上，警員在救護車上表明他們將檢取其手機，要求被告不要使用手機並關掉，但電話經檢驗後，被發現曾在當晚8時35分進行重置。

非天文學會亦無天文器材或書本

雖然被告聲稱鐳射筆用以作「觀星筆」，但控方指他非浸大天文學會成員，家中亦無觀星的天文器材或書本。

案件編號：DCCC119/2020