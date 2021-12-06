安心出行FAQ｜拆解強制掃碼N條疑問　如何12.9起安心食飯？

政府公布在本周四（9 日）起，市民進入食肆堂食時必須使用「安心出行」，只有3類獲豁免的指定人士才可以繼續「填紙仔」，強制使用「安心出行」後，可能有不少疑惑，本文將就市民常見問題作出解答，以免市民歡聚用餐時不慎被票控。



政府公布在本周四（9 日）起，市民進入食肆堂食時必須使用「安心出行」。（資料圖片／林若勤攝）

Q：由 12月9日開始，哪些處所顧客必須使用「安心出行」流動應用程式，掃瞄「安心出行」場所二維碼？

A： 有關規定將適用於所有受該指示規管的餐飲處所和表列處所， 包括所有提供堂食的餐飲處所、酒吧／酒館、浴室、派對房間、夜店／夜總會、卡拉 OK 場所、麻雀天九耍樂處所、郵輪、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院、按摩院、會址、體育處所、泳池、酒店及賓館， 以及活動場所， 指定人士如採取替代措施以符合相關規定者除外。

Q：「替代措施」詳情為何？ 「指定人士」指的是甚麼人？

A：政府明白可能會有個別人士因合理理由未能符合必須使用「安心出行」的規定，因此會容許三類指定人士以「填紙仔」替代使用「安心出行」：

1.) 65 歲或以上或 15 歲或以下的人士； 或

2.) 殘疾人士； 或

3.) 其他獲政府或政府授權機構認可的人士

*15 歲或以下人士若有成年人陪同進入餐飲處所或表列處所，而該成年人已掃「安心出行」，則該名15 歲或以下人士毋須登記。

Q：殘疾人士是否需要持有《殘疾人士登記證》才獲豁免使用「安心出行」？

A：殘疾人士不論是否持有《殘疾人士登記證》，也可採用替代措施。

Q：其他獲政府或政府授權機構認可的人士包括哪些人士？

A：政府會視乎具體情況， 把一些因沒有智能手機而未能使用「安心出行」應用程式的人士（ 例如無家者 ）納入為認可人士，以便他們可以「填紙仔」進入餐飲處所或表列處所。

Q： 購買外賣的顧客是否都需要掃瞄該餐飲處所的「安心出行」場所二維碼？

A：由於純粹購買外賣的顧客不會脫下口罩，而且只是短暫逗留在餐飲處所，因此毋須掃瞄餐飲處所的「安心出行」場所二維碼或登記資料。

Q：如顧客於餐飲處所的露天座位堂食， 是否需要掃瞄該處所的「安心出行」場所二維碼？

A：由於露天座位屬餐飲處所的一部分，除「指定人士」， 進入露天座位範圍前仍須按規定使用「安心出行」 。

Q：如餐飲處所或表列處所未有遵從有關確保顧客用手機掃瞄「安心出行」場所二維碼的規定， 是否需要負上法律責任？

A：處所負責人若違反第 599F 章的規定， 可被檢控； 一經定罪，最高可被罰款 5萬元及監禁6個月。此外，處所須於執法人員發現違規行為後的翌日起， 採取減低傳播風險的適用相應措施， 即(a)就餐飲處所而言， 在 14 日內堂食只可以到晚上6時， 以及每枱最多兩人； 或(b)就只可在「疫苗氣泡」安排下營運的表列處所而言， 關閉處所 14 日。

Q： 如果顧客使用偽冒「安心出行」的程式， 處所負責人及顧客是否也要受罰？

A：如有顧客使用偽冒「安心出行」的程式，當中的違規行為可能涉及：

(a)顧客的虛假陳述及／或

(b)處所負責人沒有盡職檢查

就(a)而言，顧客提供虛假資料須負上刑責。至於資料是否屬虛假陳述， 執法人員會判斷。

就(b)而言， 現行的第 599F 章指示要求處所負責人須確保顧客在進入處所前利用其手機上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。處所負責人違反規定，即屬犯罪， 一經定罪，可處第 5 級罰款及監禁 6 個月。第 599F 章列明被控犯上述罪行的人， 如確立在指稱的罪行發生時， 該人在有合法權限或合理辯解的情況下， 違反有關條文， 或已採取一切合理步驟， 以遵從該指示， 即為免責辯護。

處所負責人有責任確保顧客使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。在執法人員遇到顧客使用偽冒「安心出行」的程式的情況時，執法人員會因應每件案件的案情， 決定是否對處所負責人不作起訴、作口頭警告或刑事起訴。如處所未有違反其他第 599F 章下發出的指示， 而且執法人員亦信納處所負責人已採取一切合理步驟以遵從第 599F 章中有關確保顧客使用「安心出行」的指示， 那麼即使執法人員發現有顧客使用偽冒「安心出行」的程式， 執法人員一般不會對處所負責人作出刑事起訴。如業界已採取一切合理可行措施以符合相關規定， 就無需過分憂慮。

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Q： 顧客如以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」的規定， 餐飲處所及表列處所的負責人是否需要查核他們的身分以確定其為「指定人士」？

A：處所負責人有責任採取一切合理步驟以遵從第 599F 章下發出的指示， 例如遇有懷疑時， 應提醒有關人士當他以填妥表格登記個人資料代替使用「安心出行」時， 就代表他是在申報自己屬指定人士， 而任何人作出虛假聲明或提供虛假資料， 即屬違法。