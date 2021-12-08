投行顧問帶貓看病揭疑虐畜　稱向獸醫招認屬開玩笑　官不信裁罪成

操普通話的投行顧問帶4個月大貓兒往看獸醫，發現其貓左臉、左顎及後頸腫脹，眼睛不自然眨動，瞳孔有異常，鼻孔有乾渴血漬等多處受傷，獸醫追問下顧問涉認有打貓，從而被控虐畜罪。他否認指控，並稱當時認打貓只是向貌美的日籍女獸醫講笑，更自稱他有身份有地位兼有上億生意，不會作欺負貓兒的行為，又並稱其貓在舒適環境下得到善待。案件今(8日)在東區法院裁決，裁判官未接納被告有善待貓兒，並指被告在警誡下亦曾認打貓20次，裁定被告虐畜罪成，把案押後至12月22日判刑。



被告蘭天琪(27歲，投資銀行財務顧問)，被控約於2020年11月21日，在香港殘酷地對待而導致一隻貓受到不必要的痛苦。

向獸醫認打貓並作擲物掌摑動作

被告去年11月25日帶貓兒到獸醫診所求診，獸醫為貓兒驗傷後追問受傷原因，被告笑稱：「我打的。」又做出投擲物件及用手掌摑的動作，因其貓在錯誤地方大小便。

自辯指診所職員看不起他是內地人

被告被控虐畜後否認指控，他在庭上自辯時稱因診所職員態度不耐煩，沒有當他消費者，看不起他是內地人，故編造打貓一事以引起注意，其說法只是向日籍女獸醫和護士開玩笑。

閉路電視片見獸醫及護心細心為貓檢查

暫委裁判官朱文瀚認為被告證供不盡不實，自相矛盾，有違情理。他參看過診所的閉路電視片段，見獸醫及護士均細心為被告的貓作檢查，更兩度向被告確認是否曾打貓，護士亦有用手掩護幼貓，不認為診所職員有不耐煩或看不起被告的表現，被告亦不曾就此事作出投訴。

被告曾稱因不信任該獸醫，事後帶貓到另一獸醫診所，惟他之後前往的診所，連X光機等儀器也沒有，朱官指被告的說法匪夷所思，令人費解。

官斥虐貓行為一點也不好笑

被告又稱他是北方人富幽默，見日籍獸醫貌美與她開玩笑，又自稱有身份地位，受過教育，並有數億生意，不會作出欺負貓兒的行為。裁判官指被告說法令人啼笑皆非，他不相信被告當時在開玩笑，直言虐貓這殘忍行為一點也不好笑，更惶論開玩笑的對象是獸醫，認為被告笑著說只是為了遮醜。

案件編號：ESCC1054/2021