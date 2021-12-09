孫中山紀念館重塑「四大寇」革命道路　曾因論政被視「大逆不道」

今年是孫中山紀念館15周年館慶，適逢孫中山誕辰155周年暨辛亥革命110周年紀念，孫中山紀念館明日（10日）起舉行「四大寇—從照相重塑革命記憶」專題展覽，透過逾50件文物和歷史照片，介紹「四大寇」的革命事跡和不同的人生經歷。康文署指出，「四大寇」源於孫中山與三名志同道合好友經常聚首一堂，討論時政，當時四人的言論被視為大逆不道，因此被稱為「四大寇」。



孫中山紀念館明日（十二月十日）起舉行「四大寇——從照相重塑革命記憶」專題展覽。圖示「四大寇」和關景良五人合照的復原場景。（康文署圖片）

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康文署表示，孫中山於1887至1892年在香港習醫期間，與三名志同道合的好友陳少白、尢列和楊鶴齡時相往還。四人經常聚首一堂討論時政，當時四人的言論被視為大逆不道，因此被稱為「四大寇」，他們同時是孫中山憶述其革命言論時代的關鍵人物。

展示《孫文學說》及「天下為公」橫幅複製品

展覽展示四人從高談闊論到奔走革命的道路，迥異的人生歷程和終結，從而令參觀者了解中國近代革命歷史的發展。展覽展出多項由廣東省的翠亨孫中山故居紀念館借出的珍貴展品和歷史照片，亦有香港歷史博物館、香港大學圖書館和香港中文大學圖書館的藏品。重點展品包括「四大寇」合照的玻璃底片；一九一九年刊行、封面鈐印「楊四寇堂」的《孫文學說》（複製品）及楊鶴齡手書「天下為公」橫幅（複製品）等。

展覽由明日起至明年3月16日，在香港中環半山衛城道七號孫中山紀念館舉行。除12歲以下和65歲或以上的人士及使用「安心出行」有困難的殘疾人士獲豁免外，所有人士進入康文署的辦公處所和轄下場地前必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼。