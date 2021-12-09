前南丫警崗擬評三級歷史建築　警已申請清拆　古諮會押後評級

古蹟辦早前建議，將屹立南半島洪聖爺灣山頂逾半世紀的南丫警崗評為三級歷史建築，古諮會今日（9日）開會討論，會上透露警務處已申請將該警崗拆卸，不少委會均形容該建築「平平無奇」，建築格局亦有大改動，須搜集更多資料，才可落實是否通過有關建議。

至於其餘兩項新項目，包括有100年歷史的舊北區理民府職員宿舍，以及於1945年建成的大澳吉慶後街95號私人住宅，古諮會則通過兩個建築物的二級擬議評級。



擬議評為三級歷史建築的前南丫警崗，位於洪聖爺灣山頂，樓高2層，在1966年落成，原本是水警海港區長洲分區的警崗，是島上首個警崗。該警崗當年是為打擊島上猖獗的非法入境者、毒品運輸問題而興建，並可監視海上船運狀況。直至2013年，警方在榕樹灣海傍興建新警崗，該警崗才退役 ，交還政府產業署管有。

今日的古諮會會議上，古蹟辦透露警務處已申請清拆前南丫警崗，冀事前能評核其歷史價值，有委會質疑該警崗平平無奇、雜亂無章，直言不一定要保留實物。古諮會主席蘇彰德接受政府代表建議，先收集該警崗的歷史，再判斷是否通過其評級建議。

至於其餘兩項新項目，包括百年舊北區理民府職員宿舍，以及於1945年建成的大澳吉慶後街95號私人住宅，古諮會均通過兩個建築物的二級歷史建築擬議評級。

舊北區理民府職員宿舍位於大埔運頭角里20號，建於1921至1922年，至今已有近100年歷史。宿舍由一幢兩層高的建築物及一幢平房組成，大樓以紅磚築砌，屬早期殖民地式設計，康文署文化修復辦事處曾進駐該宿舍。

大澳吉慶後街95號則屬於私人住宅，於1945年建成，屹立大嶼山76年。同一條街早前已有多幢建築物獲評級，包括位於吉慶後街33號的石麟閣，以及位於99號C的永慶火油倉，兩個建築物均於2010年獲評級為三級歷史建築，今次的私人住宅較早前的兩幢建築物評級更高。

另外，今日會議亦審議1,444幢有待確認評級清單上的建築物，包括建於1610年、位於元朗十八鄉的大橋村門樓，古蹟辦建議將之評為三級歷史建築，惟早前接獲居民信件，指憂慮評級會影響發展，大比數反對有關決定，惟委會員仍一致通過確認其評級。

至於同樣位於元朗、相信建於1900年前的舊墟利益街12號私人住宅，古蹟辦在過去十多年一直未能聯絡到業主，但委員亦通過其二級歷史建築評級。