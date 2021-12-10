創刊23年　科技雜誌《e-zone》將告別實體書　重心轉向網上發展

本港媒體近年飽經風波，多間紙媒相繼停刊，並轉網媒發展。經濟日報集團旗下、有23年歷史的科技生活雜誌《e-zone》，亦將在本月20日出版最後一期「1219期」，之後停印紙本，轉攻網上市場。據知原有受影響員工將調配至集團其他崗位。

《e-zone》專欄作家方保僑向《香港01》證實《e-zone》停刊消息。他指，日前已接獲編輯告知，雜誌將停印紙本，轉網上發展。他形容《e-zone》在本港科技界廣為人知，亦是本地最大科技雜誌，對停刊感難過，惟他直言，資訊流通迅速，周刊生存空間更細，得知停刊後欲購入留念，發現不少便利店已收起雜誌架，估計是經濟集團考慮到收支平衡問題，才決定停刊，

《香港01》正向經濟日報集團和《e-zone》查詢。



1998年創刊 由隨報附送至獨立成刊

《e-zone》在1998年創刊，早期隨經濟日報附送，後來獨立出刊，全盛時間出一書三冊，其後再轉為一書兩冊。至今營運23年，主打電腦及數碼產品分析，創刊初期隨《經濟日報》附送，其後改為獨立發售，逢周一出版，現時售價為20元，但近年多隨刊附送禮物，本周一（7日）出版的1217期，隨刊附送小王子餐具套裝，售價為75元。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，本身是《e-zone》專欄作家。 (資料圖片)

方保僑：1219期是最後紙本

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，亦是《e-zone》專欄作家。他接受《香港01》訪問時證實《e-zone》實體版雜誌即將停刊的消息，而網站及facebook則繼續營運。

他說，過去七年均有為《e-zone》撰寫專欄，隨周刊登，相信日後轉網上發展後專欄將暫停，他直言感到難過。

感受好深，紙媒愈來愈少，好似《新假期》都停咗，宜家經濟（集團）都變，我聽到後諗住落街買一本，點知地鐵站便利店都無雜誌架，可以見到雜誌生存空間係更加細。 香港資訊科技商會榮譽會長、e-zone專欄作家方保僑

周刊速度遜網上資訊 或考慮長遠收支停紙本

方保僑形容心情難過，但現今資訊流通快，相信周刊生存空間日漸收窄：「一周一次資訊睇落去有機會慢啲......出遲兩分鐘都畀人鬧！」他又說，留意到經濟集團旗下其他媒體亦正轉型著重網上發展、講求速度，相信是集團考慮到長遠的收支平衡，才決定停產紙本。

據知，《e-zone》最後一本紙本為「1219期」，將於12月20日出版；而他的專欄因隔周出版，料下周一已是最後一次，打算更改文章，加入與讀者告別的字句。

料集團內部調配、不會裁員



方保僑表示，聽聞經濟集團「無講裁人」，將內部調配受影響員工。與科技記者及編輯合作多年的方保僑，亦在社交網站祝福留守崗位的《e-zone》記者工作順利，又指「就算你要選擇離開，我亦祝你一飛沖天，江湖再見！」



據《e-zone》網頁資料，雜誌在2011至2019年均獲 《Marketing Magazine》年度最佳雜誌選舉「最佳消費者電子產品雜誌」第1名，中文大學2013年調查更指讀者人達接近29萬人。《e-zone》停紙本後，香港大型科技實體雜誌只餘《PCM電腦廣場》。